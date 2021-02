Officiel : on aura un All-Star Game le 7 mars prochain à Atlanta, en espérant que le COVID ne sera pas MVP du match

La rumeur avait pris de l’ampleur ces derniers jours et c’est désormais officiel. Malgré le contexte sanitaire actuel, la NBA va bien organiser un All-Star Game cette année et comme pressenti, il se déroulera du côté d’Atlanta dans un mois.

La date exacte ? Le dimanche 7 mars 2021. Une date que vous pouvez désormais entourer en rouge sur votre petit agenda perso. Ce jour-là, la crème de la NBA devrait donc se réunir à Atlanta, siège de Turner Sports (partenaire TV de la NBA), pour disputer le traditionnel All-Star Game. La nouvelle a été balancée ce jeudi après-midi par Shams Charania de The Athletic. Pour l’instant, notre ami Shams n’a pas donné plus de détails par rapport à la forme que prendra le match des étoiles, il a simplement ajouté que la Ligue et l’union des joueurs étaient en train de finaliser les derniers paramètres de leur accord concernant l’organisation de ce All-Star Game 2021. Logiquement, des infos supplémentaires devraient tomber plus tard dans la journée et on surveillera ça évidemment avec attention.

C’est officiel : All-Star Game 2021 à Atlanta, le 7 mars prochain ! https://t.co/5IXBm9hBWf — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2021

Ces derniers jours, des bruits de couloir avaient fuité concernant la mise en place potentielle d’un concours de dunks ainsi que d’un concours de tirs à 3-points en plus du All-Star Game. D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, la NBA comptait partir sur une soirée unique le 7 mars, au cours de laquelle on retrouverait donc le match des étoiles avec en marge les différents concours qui composent habituellement le All-Star Weekend. Cependant, on reviendrait à la formule Conférence Est versus Conférence Ouest, contrairement à ces dernières années où on avait deux capitaines qui choisissaient les membres de leur équipe à travers une draft. On verra si cela est confirmé dans les heures à venir mais ce qui est sûr, c’est que la NBA ne voulait pas passer à côté de l’événement. Maintenant, on espère juste que le COVID ne va pas s’incruster à la fête car si c’est le cas, ça risque de provoquer un beau bordel étant donné que les plus grandes stars devraient être réunies au même endroit, à moins que certaines décident de ne pas faire le déplacement. C’est notamment pour cette raison que l’organisation de ce All-Star Game est considérée par certains comme une mauvaise idée à cause des risques qui l’accompagnent. Bon, on peut compter sur Adam Silver et ses copains pour avoir tous les protocoles adaptés à la mise en place d’un tel événement, mais on croise les doigts pour que tout se passe de la meilleure des manières.

C’est donc officiel, le 7 mars prochain à Atlanta, on pourra assister à un All-Star Game en bonne et due forme, avec probablement les concours à côté. L’ambiance sera forcément un peu différente car le COVID continue de planer au-dessus de la Ligue, mais le spectacle sera là, ça c’est une certitude.

Source texte : The Athletic, ESPN