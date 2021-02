Jared Dudley a sorti un bouquin et y’a quelques dédicaces aux Clippers : ça ne peut plus attendre, il nous faut une série Lakers – Clippers absolument

Si vous vous demandez ce que fait Jared Dudley de sa vie, sachez qu’il est toujours un joueur des Lakers. Et en plus, il commence à écrire des bouquins le pépère. Bon, il a le temps pour ça vu qu’il ne joue jamais avec les champions en titre, mais on tenait quand même à le souligner, surtout qu’il a balancé quelques pépites par rapport à la rivalité de Los Angeles entre les Lakers et les Clippers.

« Inside the NBA Bubble: A Championship Season under Quarantine ». Voilà le titre de ce chef-d’œuvre signé Jared Dudley, qui comme son nom l’indique revient sur le parcours victorieux des Lakers dans la bubulle de Mickey. Une belle histoire à la sauce Disney, avec quelques dédicaces bien placées en direction des Clippers, longtemps considérés comme le grand adversaire de la bande à LeBron James dans la Conférence Ouest avant leur choke historique contre les Nuggets. Cette rivalité made in Los Angeles a commencé à l’été 2019, quand Anthony Davis a été transféré des Pelicans aux Lakers et que les Clippers ont recruté dans le même temps Kawhi Leonard et Paul George. Deux très gros duos, deux équipes qui jouent le titre, tout ça dans la même ville, dans la même salle, à Hollywood. Difficile de demander mieux comme storyline que la bataille de Los Angeles, et c’est spécifiquement une déclaration de PG-13 avant le début de la saison 2019-20 qui aurait allumé la mèche, ce dernier déclarant que son duo avec Kawhi était le meilleur en NBA.

« On entendait certains gars dire qu’ils étaient l’équipe à battre à Los Angeles. On n’a aucun souci si c’est Kawhi Leonard qui dit ce genre de truc. Il défend un titre de champion. Ça nous fait rien si Pat Beverley commence à trashtalker, c’est comme ça qu’il nourrit sa famille. On comprend ça, on respecte cette mentalité. Mais venant de Paul George, qui n’a pas encore gagné, c’était un manque de respect de vouloir se mettre au même niveau que LeBron James et Anthony Davis. Cela nous motive. » – Extrait du livre de Jared Dudley, via ESPN

On rappelle tout de même à Dudley – toujours inspiré quand il s’agit de parler des Clippers – que Davis n’avait rien gagné non plus à l’époque et que les Lakers de LeBron restaient sur une saison foirée lors de la première campagne du King dans la Cité des Anges en 2018-19. Mais bref, passons. Le plus intéressant dans l’histoire, c’est que Paul George a répondu à Jared Dudley après sa performance à 36 points face aux Cavaliers la nuit dernière.

« Que Dieu le bénisse. Que Dieu te bénisse, Jared Dudley. Je ne sais pas pourquoi, le mec adore impliquer mon nom dans des trucs. Mais que Dieu te bénisse Jared. »

Vivement le prochain Lakers – Clippers ! Car même si Jared sera probablement dans son costume habituel de tourneur de serviette, même s’il a précisé qu’il n’y avait rien de personnel avec PG et que les propos de ce dernier étaient avant tout une source de motivation pour les Lakers, c’est exactement ce genre d’épisode qui peut faire monter la pression et accentuer la rivalité. Et c’est pour cette raison qu’on doit absolument assister à une série entre les deux franchises de Los Angeles lors des prochains Playoffs. On l’attendait dans la bulle il y a quelques mois mais les Nuggets ont joué les trouble-fêtes, on espère que ça sera le cas cette année. LeBron, AD, Kawhi, PG-13 et tous les autres, au Staples Center, c’est ce qu’on veut, surtout vu le début de saison XXL des deux équipes de la Cité des Anges. Car de part et d’autre, ça cartonne. Les champions en titre affichent un bilan de 16 victoires pour 6 défaites sans forcer, tandis que les Clippers sont deuxièmes de l’Ouest avec 17 succès en 23 matchs sous l’impulsion de Leonard et George, monstrueusement efficaces depuis la reprise.

Que les dieux du basket nous entendent et nous offrent cette série de Playoffs tant attendue entre Lakers et Clippers. Jared Dudley le dit tellement bien, « la Ligue a besoin de cette bataille de Los Angeles », on ne peut qu’être d’accord avec lui sur ce coup-là.

Source texte : ESPN