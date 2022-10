Bon, puisque c’est la mode apparemment, les matchs sont absolument tous fantastiques cette nuit, en tout cas sur le papier. Ce Lakers – Clippers est la parfaite suite du match entre les Bucks et les Sixers pour compléter une bonne nuit blanche comme on aime. LeBron James et ses sbires reçoivent en effet leurs voisins angelinos pour un duel spécial L.A et ça promet du très, très lourd.

Allez, c’est encore le début de saison et vous êtes tous aussi solides les uns que les autres. Et ce n’est pas une simple fatigue qui pourrait nous empêcher de mater ce magnifique duel à Hollywood. Ce début de saison est décidément très contraignant puisque à l’instar du premier match de la soirée entre Sixers et Bucks, celui-ci est un must watch. Kawhi Leonard, Paul George et compagnie font en effet le voyage de zéro kilomètre jusqu’à la Crypto.com Arena pour affronter leurs rivaux californiens et mettre la main sur leur premier match de la saison. Un duel qui leur a plutôt bien réussi ces dernières années car les joueurs au maillot bleu restent sur sept victoires consécutives face aux Lakers. Et de 8 au petit matin ?

Paul George, Kawhi Leonard face à LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook… Quel casting de malade. En mode affiche d’Ocean’s Eleven, ce film a tout pour être génial et nous tenir éveillés toute la nuit, surtout si les Lakers montrent un meilleur visage. Allez, ne soyons pas pessimistes à cause de leur dernier match, la bande de Darvin Ham a tout de même fait quelques belles choses malgré une adresse extérieure à vomir, et le trio de stars est pour le moment épargné par les bobos. Comme souvent, il faudra se satisfaire de voir LeBron et AD dans la rubrique probable. Thomas Bryant, Dennis Schröder et Troy Brown sont eux toujours absents, pas de retour avant une bonne période. Coté Clippers, tout le monde devrait pouvoir être en tenue pour l’occasion mais Chris Haynes de Yahoo Sports nous murmure que Kawhi pourrait jouer en tant que sixième homme le temps de récupérer à 100% !

Clippers coach Tyronn Lue said everyone is good to go for tomorrow night’s game vs. the Lakers. — Tomer Azarly (@TomerAzarly) October 19, 2022

Los Angeles Clippers have been considering the possibility of bringing Kawhi Leonard off the bench to start the season in order to manage his minutes, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) October 20, 2022

C’est donc une équipe des Clippers au complet qui va se rendre « sur le parquet des Lakers » pour leur premier match de la saison et essayer d’envoyer un message d’entrée de jeu aux autres équipes de la Ligue. Attendus très haut cette année, les Clip’s ont un effectif de fou et les retours de Kawhi, PG et John Wall font peur à tout le monde en NBA. Premier test ce soir face à une équipe des Lakers qui aura envie de se rassurer (un peu). Débloquer le compteur et enfoncer un rival, pas besoin de motivation supplémentaire avant un derby.

Histoire de ne pas faire les choses à moitié, on aura les yeux rivés sur cet affrontement californien, ce classique de chez classique, dans lequel on espère voir Patrick Beverley faire le show et le chaud face à son ancienne équipe. Ça promet du spectacle à foison et un maximum de strass et paillettes, c’est ça aussi Los Angeles.

