D’autres infos qui vous raviront peut-être (ou pas)

Steve Nash est monté au créneau après la perf’ discrète de Ben Simmons la nuit dernière (4 points, 5 rebonds, 5 passes et 6 fautes en 23 minutes) en expliquant que son joueur était juste un peu « rouillé ». Après plus d’un an et demi sans match officiel, pas étonnant que Benny le Kangourou ait besoin d’un peu de temps.

« I just think he’s rusty » Steve Nash on what he saw from Ben Simmons tonight: pic.twitter.com/AZZ3kPyZW2 — Nets Videos (@SNYNets) October 20, 2022

Zion Williamson a qualifié son premier match officiel post-blessure de « performance décente de titulaire » (propos pour ESPN). On rappelle que le gars a claqué 25 points, 9 rebonds et 4 interceptions. Qu’est ce que ça sera quand il estimera être bon ?

Sale soirée pour les Cavs, qui ont perdu à Toronto mais ont surtout vu Darius Garland se blesser à l’œil. Selon les données de Jeff Stotts, analyste des blessures en NBA, l’absence ne dépasse en moyenne pas un match. Plus de peur que de mal pour la pépite ?

Believe it or not: Darius Garland’s injury last night was the 15th time I’ve recorded an eyelid laceration in my NBA Injury Database. Average lost time? 1 game with the longest absence coming in at 5 games. — Jeff Stotts (@InStreetClothes) October 20, 2022

Kawhi Leonard en sixième homme, le temps de récupérer à 100% ses capacités ? C’est la bombe lâchée par Chris Haynes de Yahoo Sports aujourd’hui. On espère que ses ischios sont plus solides que ceux de Westbrook.

Los Angeles Clippers have been considering the possibility of bringing Kawhi Leonard off the bench to start the season in order to manage his minutes, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) October 20, 2022

