Absent de dernière minute face aux Wizards, Myles Turner s’est en fait blessé durant… l’échauffement. Spoiler, l’histoire est WTF et le pivot n’est décidément pas en veine.

Alors qu’on ne l’a plus vu arpenter un parquet NBA et coller des crêpes à tout va depuis le 14 janvier 2021, Myles Turner devait faire son grand retour hier soir pour la réception des Wizards dans l’Indiana. Malheureusement, rien ne s’est passé comme prévu et les fans des Pacers attendront encore avant de voir la paire Haliburton – Turner faire des misères à une équipe. Pourtant, celui qui vit avec des rumeurs de départ depuis la maitrise du feu était bien à l’échauffement avant le début de la rencontre. Et le problème vient visiblement de là. Alors qu’il mettait la machine en route, Myles Turner s’est blessé… en retombant sur le pied d’un ramasseur de balle, selon Jake Fischer de Yahoo Sports. Quand ça veut pas, ça veut pas et la malédiction se poursuit pour l’intérieur des Pacers, qui candidate à la blessure la plus malchanceuse du jour.

Source: Myles Turner landed on a ball boy’s foot during pregame warmups, leading to tonight’s ill-timed ankle injury. Unfortunate twist after rehabbing to return for Indiana’s season opener. — Jake Fischer (@JakeLFischer) October 19, 2022

Sans lui, les Pacers ont bien résisté grâce à un Tyrese Haliburton en forme (26 pions), mais ils ont fini par céder 107-114 face aux Sorciers de la capitale. Pour l’instant, les Pacers n’ont pas communiqué sur une éventuelle indisponibilité de Myles Turner, Rick Carlisle ayant quand même expliqué après le match qu’il ne s’agissait pas d’une grosse blessure. Ce n’est peut-être qu’une simple alerte à la cheville et le pivot pourra peut-être chausser les baskets pour le prochain World of Tanks match contre les Spurs. Quoi qu’il en soit, le board de l’Indiana ne devrait pas prendre beaucoup de risque avec la santé de son protégé. Myles Turner sort d’une saison gâchée par les blessures où il n’a disputé que 42 rencontres, suffisant pour produire de belles stats avec 12,9 points, 7,1 rebonds et 2,8 contres de moyenne. « Vous ne pouvez pas échanger un joueur blessé », tout le monde a connu ça sur 2K et un Myles Turner au dispensaire ne ferait pas les affaires des Pacers… encore moins celles de ses multiples prétendants. Même si attention, l’un d’entre eux qui n’est autre que les Lakers ne bougera pas ses pions avant un bon mois. D’ici-là, le petit Myles devrait à nouveau gambader dans les champs.

La malchance continue de frapper Myles Turner avec cette nouvelle blessure qui est intervenue durant l’échauffement. Les Pacers n’ont pas annoncé d’indisponibilité et le bougre pourrait entamer assez rapidement sa huitième saison dans l’Indiana, reste à savoir s’il y finira l’année.

Source texte : Jake Fischer, Yahoo Sports / Wilson Moore, Indy Star