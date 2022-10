Cette fois-ci c’est bel et bien parti, la preuve étant qu’on est encore en train décrire sur les matchs de la nuit alors que la nuit suivante n’est plus si loin. Douze matchs c’est beaucoup, alors slide moi ça et découvre avec nous tout ce qu’il s’est passé de 1h à 7h du matin. !

Les résultats de la nuit (avec les petites stats maison qui vont bien)

Pistons – Magic : 113-109

Pacers – Wizards : 107-114

Hawks – Rockets : 117-107

Nets – Pelicans : 108-130

Heat – Bulls : 108-116

Raptors – Cavs : 108-105

Grizzlies – Knicks : 115-112

Wolves – Thunder : 115-108

Spurs – Hornets : 102-129

Jazz – Nuggets : 123-102

Suns – Mavericks : 107-105

Kings – Blazers : 108-115

Ce qu’il fallait retenir

Le top pick en TTFL : not Kyrie Irving

Quelques souvenirs de la nuit

Franz Wagner (2m08)

Paolo Banchero (2m08)

Wendell Carter Jr (2m08)

Bol Bol (2m18)

Caleb Houstan (2m03) Orlando nous envoie un lineup du turfu là. pic.twitter.com/ZVIU9Phm7J — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 19, 2022

Je crois que Precious Achiuwa n’était pas prêt pour les feux d’artifice.pic.twitter.com/L2uid1daz1 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 19, 2022

La connexion Towns – Gobert ? Ça fonctionne.pic.twitter.com/pGBc0wey1m — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 20, 2022

Je sais pas si Herb Jones on s’en rend compte. Un trois points de KD ? No sir.pic.twitter.com/7nqw36IGCR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 20, 2022

Le contre énorme de KD sur Ingram. Après un premier quart décevant, Durant a préchauffé salement et c’est tout une équipe qui le suit. Ce qui démarrait comme une branlée pourrait être un match, +8 Pelicans à la pause.pic.twitter.com/6vcYB9T6EI — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 20, 2022

PREMIER POSTER SIGNÉ PAOLO BANCHEROpic.twitter.com/pTKL82IUhV — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 20, 2022

27 points, 9 rebonds, 5 passes, 2 contres et 1 poster pour le premier match NBA de Paolo Banchero. La défaite, certes, mais la hype est réelle. Il est énorme, il confirme. Trop polyvalent et NBA ready physiquement. Premier Rookie à démarrer en 25-5-5 depuis… pic.twitter.com/uYPW9nIH9c — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 20, 2022

La patience et le caviar de Cunningham. Splendide.pic.twitter.com/YKg1gGFDWW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 20, 2022

CAM REDDISH EN FEU QUI ÉGALISE pic.twitter.com/2r3WMWmURE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 20, 2022

Faute offensive ou pas faute offensive ?!pic.twitter.com/EhDSJjpYFi — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 20, 2022

Faut changer le ballon là.pic.twitter.com/IDzAd7JEOw — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 20, 2022

Petit cours de salsa avec Luka Doncic.pic.twitter.com/QnSInir8ZZ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 20, 2022

23 points, 16 rebonds, 2 passes, 1 interception, 1 interception, 1 tir au buzzer et 1 victoire pour le premier match de Rudy Gobert avec les Wolves. Individuellement, difficile de demander mieux. Il est à l’aise, il a pu se reposer. Maintenant on attend confirmation ! 👏 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 20, 2022

Les rencontres de la nuit prochaine :