Le grand manège a repris sa course folle et a déjà fait deux tours sur lui-même. Avant un mercredi panzani qui s’est révélé bien consistant, c’était déjà le deuxième opus de votre série préférée. Débrief de l’opening night, tour d’actu, présentation du menu… en deux mots : allez, café !

Ici-même, le lien vers la chaîne préférée de ta chaîné préférée.

Avant chaque rencontre, il est toujours très important de bien s’échauffer. N’importe quel sportif vous le dira, l’avant-match est crucial pour réaliser une belle prestation. Pour vous, fans de NBA, c’est pareil et la préparation de chaque grosse nuit tient en neuf petites lettres que vous connaissez bien. Si vous étiez dans les bras de Morphée à la douzième heure après midi – minuit pour ceux qui aiment pas compter – on vous balance le replay de ce Allez, café ! Au programme, évidemment, un retour détaillé sur les deux matchs de l’opening night mais aussi une présentation des affiches de la nuit passée avec notre Bastien national qui mise même sur des Spurs victorieux… Et si vous êtes d’humeur compétitrice ce matin, comment ne pas participer au Quiz des plus gros chèques distribués en NBA en 2021. Bref, encore une fois, le café fut allongé.

Cette fois, c’est sûr, le spectacle est lancé avec cette deuxième nuit de joute. Un mercredi panzani qu’il valait mieux entamer par une bonne préparation. On claque la bise à tous ceux qui étaient une fois de plus au rendez-vous et on vous dit à la prochaine !