Le lundi est-il le meilleur jour de la semaine ? Les vrais ont la réponse, mais quoiqu’il en soit avant de basculer sur le lundi résumons ensemble ce joli dimanche soir, commencé dans l’ombre de Zion Williamson et terminé dans les fastes d’une victoire des Lakers. Si si, vous avez bien lui, une victoire des Lakers.

Un premier quart sensationnel. Des actions fantastiques. Et un message envoyé aux Knicks.

0 sur 3 pour les Warriors en déplacement.

Pris par surprise à Charlotte, ça arrive. Frustration à Phoenix, why not. Back to back à Detroit, allons-y.

Par contre ce serait bien de s’y mettre en défense. Collectivement. Y’a pas les bases là. Y’a du temps, mais faut s’y mettre.

