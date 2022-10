Donovan Mitchell qui se prend pour Kobe ? Luka Doncic qui s’amuse au milieu des adultes ? Kristaps Porzingis futur meilleur passeur de la Ligue ? NON, arrêtez tout, le héros de ce Top 10 best Français et il s’appelle Killian Hayes.

Au calme, Zion Williamson lâche un prout pour faire tomber Nico Batum et termine tout ça en backdoor.

Si Donovan Mitchell se transforme en poste 1 altruiste pas sûr que la NBA soit prête pour la saison des Cavs.

Incroyable action défensive de LeBron James qui décide de ne pas du tout monter au contre sur Jeff Green. On le comprend un peu mais c’était marrant de le dire.

Eh, mdr, y’a Killian Hayes dans le Top 10.

Bryn Forbes a donc décidé d’aller faire des courses à Auchan en pleine transition des Spurs, et on espère qu’il y avait de bonnes promos.

L’écran est d’une drôle de facture, mais la finition de Mikal Bridges nous fait tout oublier. Angèle Bridges.

Luka Doncic a donc inventé la passe sky-hook, espèce de mix entre Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar.

Jaden Ivey au tomar, qu’elle est belle cette jeunesse du Michigan.

Kristaps Porzingis et Kyle Kuzma dans leur plus belle imitation de Jeanne et Serge, on ne sait pas qui est Jeanne mais on sait juste que Kyle avait les cheveux roses.

Est-ce qu’il y a TOUT dans cette action de Donovan Mitchell ? La réponse est oui.