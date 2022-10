Les soirées passent, elles se ressemblent, les adversaires trépassent, on est ensemble, c’est pour la rime. Donovan Mitchell ? Chaque soir n’est qu’un remake du précédent, une mixtape de grâce, de basket offensif, de domination. Et cette nuit ce sont des Knicks pourtant valeureux qui en ont fait les frais.

Les stats maison de ce très gros match de panier-ballon c’est juste ici

Rendons tout d’abord à la victime de César ce qui appartient à la victime de César : ces Knicks-là n’eurent rien de la victime désignée, en tout cas pas dans les faits. RJ Barrett qui rentre des tirs, alleluia, une second unit (Isaiah Hartenstein forever) qui fait le taff en défense, et globalement des New-yorkais qui confirment dans la défaite que ce début de saison est presque positif. 3 défaites, 3 victoires certes face à des équipes de N4 mais trois victoires quand même, et un équilibre plutôt… équilibré, ça faisait un bail.

Mais cette nuit malheureusement, pas de place aux félicitations en interne car les Cavs ne font pas dans le social.

Toujours pas de Darius Garland, de plus en plus choupi avec ses lunettes de soleil d’intérieur, mais un roster qui s’éclate en son absence et un bilan qui fait aujourd’hui des hommes de Bickerstaff de solides seconds à l’Est. Jarrett Allen et Evan Mobley gardent le royaume, Dean Wade n’a pas de Y à son prénom mais il a de toute façon déjà apporté plus que son presque homonyme à Cleveland et a peut-être gagné cette nuit ses galons de titulaire au poste 3, Caris LeVert a fêté son plus gros match en carrière avec un… caca mou cette nuit, mais tanpi car les deux hommes de la nuit côté Cavs ont porté leur équipe, deux hommes qu’on n’avait pas vu venir enfin surtout un : Donovan Mitchell et… Kevin Love.

Ce MOVE de Donovan Mitchell…pic.twitter.com/zA90gRYHDz — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 30, 2022

Le staff des Cavs obligé d’arrêter le match car Kevin Love a de la lave qui coule de ses bras. pic.twitter.com/ZnLhM1uvZO — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 31, 2022



29 points en 22 minutes pour la momie de Cleveland, c’est pour ce genre de match que L’Amour est encore en ville, et un 8/13 du parking qui répondra au final au… 8/13 du parking de Donovan Mitchell, et si l’on rajoute le 6/8 du presque Dwyane Wade ça devient difficile de surveiller tout le monde, même si les Knicks ont – on le répète – été tout sauf ridicule dans ce domaine. Donovan Mitchell ? Un match incroyable, un premier quart dans les étoiles, un dernier joué comme un leader, et surtout cette impression de sérénité doublée d’une envie de massacrer tout le monde, on aurait presque peur si c’était Halloween ce soir.

Et un message envoyé aux Knicks. Match somptueux signé Donovan Mitchell. Du très grand divertissement NBA. pic.twitter.com/zDDa2nzK7J — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 31, 2022

Le dernier joueur à avoir claqué 30 points minimum sur 5 de ses 6 premiers matchs avec sa nouvelle équipe ? Wilt… Chamberlain… en 1959… https://t.co/IrHf0BrrYW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 31, 2022



Un match de MVP pour Spida, et après une défaite inaugurale face aux Raptors voici les Cavs à cinq succès consécutifs, le tout sans la moitié de leur mondtre à deux têtes sur les lignes arrières, sortir sur blessure lors du premier match justement. La suite ? Boston pour un vrai choc, puis les Pistons, et Dono et ses pine-co partiront tâter un peu de la Conférence Ouest pour la première fois de la saison. Vivement les premières conclusions hâtives, parcee qu’on voit bien ces Cavs champions NBA en juin.