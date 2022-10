Une saison NBA ce sont des matchs, des mecs qui les regardent et qui en parlent, mais aussi des mecs qui les regardent et qui les notent. Vengeance probable après une jeunesse passée à collectionner les zéros, et occasion rêvée en tout cas de lâcher de la punchline au kilo. Cette saison encore la Team Notes vous ravira donc de son imagination sans faille, en essayant tout de même de parler un tout petit peu de basket. Chiche ?

C’est le retour des matchs du dimanche midi bien dégueulasses de la part des Clippers, qui visiblement ont dû comater sévère en lendemain de murge pour sortir une prestation insipide, sans Kawhi Leonard, qui est « out » de naissance. Les Pelicans, pourtant privés de l’aspirateur Dyson Daniels et Brandon Ingram, ont quant à eux pu compter sur les 129 000 grammes de Zion Williamson pour faire pencher la balance (si si, vous l’avez) et l’ont emporté facilement alors qu’ils n’ont pas non plus été flamboyants. John Wall n’a pas été bon, Nicolas Batum a galéré en attaque mais été bon en défense, Jonas Valanciunas a fait le taf et Garrett Temple a tout raté. Vous passerez bien sûr le bonjour à 2013 de notre part, nous on va noter tout ce moche beau monde

# Los Angeles Clippers

Ivica Zubac (4) : « Et ça fait Zubac cafew, cafew carnaval », cette phrase n’est plus du tout au goût du jour, tout comme Ivica Zubac en somme.

Marcus Morris Sr. (5,5) : l’un des seuls à avoir surnagé dans ce match bien crade à l’heure du repas, et si c’était à lui que Nikola Jokic avait rebranché les bons fils aux bonnes prises ?

Paul George (3) : mon Dieu… un match bien abominable de la part de PG13, qui pour le coup, aurait mieux fait d’être interdit aux enfants comme son surnom l’indique. La carotte TTFL dominicale de Paul George, une tradition encore plus longue que la baguette française. On sait pourtant que les mecs qui ont un prénom comme nom de famille sont des types dangereux…

Terance Mann (5) : il n’a pas fait un mauvais match, mais pas vraiment exceptionnel non plus. Un match globalement sans relief. Sanka t’es mort ? Yeah Mann.

Reggie Jackson (4) : si Reggie Jackson joue avec des lunettes de protection, ce n’est pas parce que c’est un sosie de Bobby Shmurda qui veut passer incognito, et encore moins pour mieux voir, mais bien parce qu’il se croit sur un chantier à envoyer de pareilles enclumes à 3-points.

Nicolas Batum (5) : même s’il a vécu un match compliqué en attaque, ne voyant que peu de ses tirs terminer dans les filets, il a tout de même rendu la vie plus compliquée à Zion Williamson. Sans lui, les Voiliers seraient probablement partis à la dérive vers le Triangle des Bermudes.

Norman Powell (6,5) : une première mi-temps en mode Norman Normal, et une deuxième mi-temps en mode Asafa Powell pour tenter de porter les Clippers. Il a été la principale force offensive de son équipe ce soir, mais il a fini la tête dans la serviette. Un dimanche comme les autres en somme.

John Wall (3,5) : un match bien galère pour Jean Mur, qui gagnait on le rappelle encore plus de 40 millions il y a peu. John Wall c’est une pizza à la truffe, ça coûte cher, ce n’est même pas considéré bon par tout le monde, et franchement ça devient dépassé.

Luke Kennard (5) : Lucky Luke Kennard, l’homme qui brique plus vite que son ombre. Il n’a même pas été si mauvais que ça, c’était juste pour la vanne.

Amir Coffey (5) : Meo est passé Amir Coffey ? Un match de mec tendu car il essaye d’arrêter la clope, et depuis le temps qu’on dit que l’haleine café-clope est la pire du monde.

Brandon Boston Jr. (5,5) : certes, il met deux tirs primés lorsque cela ne compte plus, mais pourquoi c’est écrit Boston sur son maillot alors qu’il joue à Los Angeles ?

Moses Brown (5) : la même ligne de stats que Moussa Diabaté, c’est à dire… rien

Moussa Diabaté (5) : 4 minutes et 31 secondes de cardio, Moussa Diabète.

# New Orleans Pelicans

Jonas Valanciunas (5,5) : pas son meilleur match en carrière mais pas non plus une arnaque. En revanche, il s’est probablement fait arnaquer sur sa coupe par un coiffeur avec l’enseigne bleue, blanche et rouge à l’entrée, qui utilise des tondeuses Louis Vuitton et qui a dû lui demander 40 euros

Zion Williamson (7,5) : le pantagruélique ailier-fort des Flamants Roses a été le fer de lance de l’équipe en l’absence de Brandon Ingram. D’abord bien contenu par Batman, il a tout de même fini par prendre la mesure de ce match. Plutôt Thanos que Philippe Etchebest tout de même malgré sa carrure.

Trey Murphy III (6) : n’a jamais perdu confiance en son tir, même lorsque ça ne rentrait pas, et il n’a fait que s’améliorer au fil du match. Hier, il a DM Maïté, ce soir, il va réessayer avec Kylie Jenner.

Naji Marshall (6,5) : il a eu du mal à rentrer dans son match en ratant quelques tirs, mais il a finalement apporté sa pierre à l’édifice des Pels.

CJ McCollum (7) : des shoots compliqués, des points en relais de Zion et un match tranquille qui impose le respect. CJ a fait du CJ en contrôlant Grove Street et en fumant les Ballas de Los Santos avec son Tec9 au volant de sa Greenwood.

José Alvarado (4,5) : en fait, on se rend compte que José Alvarado sans les interceptions de fouine dans le dos, c’est un mec à cheval entre le chanteur de Rn’B tressé et le mec en marcel blanc et baggy sur un lowrider bike.

Larry Nance Jr. (6,5) : un match bien propre en relais du Lituanien Jonas Valanciunas. Son bandeau semblait lui faire un garrot au niveau du crâne mais on peut dire que ça a parfaitement contribué à irriguer le cerveau. Junior a rendu fier Senior ce soir.

Devonte’ Graham (5,5) : Un match globalement correct et complet, au cours duquel son principal fait de jeu est d’avoir balancé un tir à 3-points avec la planche aussi improbable que l’apostrophe dans son prénom.

Garrett Temple (4) : le gardien du Temple n’a pas gardé grand chose aujourd’hui, 3 minutes et un tir tenté, le reste de sa ligne de stats étant aussi vide que le cerveau de Jaxson Hayes.

Jaxson Hayes (5) : la faute d’orthographe dans son prénom laissait présager un match en remise à niveau pour Hayes, mais sa contribution sur un temps de jeu réduit a été appréciable pour les Pels. Meilleur que Killian ?

Dereon Seabron (5) : on devait faire une vanne mais le rédacteur avait un train à prendre.

Deux et deux font quatre, jaune et bleu font vert, l’eau bout à 100°C et les Clippers sont infâmes un dimanche sur antenne nationale. Il n’en fallait pas plus aux Pelicans pour obtenir une victoire très simple, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour les notes de Cavs – Lakers à 21h30, on devrait encore bien se marrer.