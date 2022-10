Arrivé à Detroit il y a quelques semaines dans un transfert avec le Jazz son ancienne franchise, Bojan Bogdanovic n’a pas pris trop de temps pour séduire le management des Pistons. En effet, la franchise du Michigan vient d’annoncer la prolongation contractuelle du Croate, à hauteur de 39 millions de dollars sur 2 ans.

C’est une affaire qui pourrait coller et durer, entre Bogdanovic et Detroit.

Il y a un mois, nous vous rapportions ce transfert entre les Pistons et le Jazz, incluant notamment Kelly Olynyk et Bojan Bogdanovic. Le sniper croate, entrant dans sa dernière année de contrat, espérait justement aider les jeunes joueurs de Detroit pour rester compétitif et arriver au top de sa forme à la table des négociations contractuelles. Cependant, chez Troy Weaver et les décisionnaires du Michigan, on n’aime pas trop laisser partir une belle pièce contre peanuts. Surtout quand celle-ci brille de 1000 feux dès le début de saison.

23 points, 3 rebonds et 3 passes de moyenne, à plus de 50% de réussite au tir, 50% de réussite à trois points et plus de 90% de réussite aux lancers ? On va vous filer le traducteur pour vous faciliter la tâche : Bogdanovic est en feu sur ce début de saison. Certes, les performances du vétéran ne se traduisent pas en victoires pour Detroit (5 défaites en 6 machs), mais le meilleur joueur des Pistons s’appelle bien Bojan et pas Cade Cunningham sur ces 10 premiers jours de compétition. C’est tout ce qu’il aura fallu pour que les Pistons s’entendent avec l’agent du shooteur, préférant recevoir un chèque tout de suite plutôt que de se prendre la tête sur le marché complexe de la free agency.

Bojan Bogdanovic has agreed on a two-year, $39.1 million extension with the Detroit Pistons, @wassbasketball tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 30, 2022

Pour une franchise qui souhaite poser de belles bases de reconstruction, avoir un vétéran efficace et jouant dans le collectif est une arme précieuse. Difficile de savoir si Dwane Casey sera encore longtemps à la tête de l’effectif, et notamment pour créer des systèmes libérant Bogdanovic au shoot, mais il est important de posséder des joueurs d’expérience lorsqu’on veut apprendre aux jeunes comment gagner. Les Jalen Duren, Jaden Ivey, Isaiah Stewart, Killian Hayes et compagnie seront ravis de pouvoir compter sur Bojan, qui devra continuer à envoyer du gros shoot tout en filant des conseils aux bambins.

Cette signature envoie aussi un message à la Ligue, les Pistons sont sérieux sur leurs plans de reconstruction et ils espèrent profiter des talents de Bogdanovic plutôt que de le re-transférer contre un énième choix de Draft. De passage à Paris en janvier prochain, on espère que les boys de Detroit montreront de réels progrès dans le jeu. Bojan en a besoin, les kids aussi.

Source : ESPN