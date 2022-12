Bouleversement dans la hiérarchie du grand ouest : les Pelicans sont calife à la place du calife leaders de la Conférence Ouest. Ils devancent désormais les Suns et les Grizzlies, suivis un poil plus loin par les Nuggets et les Kings. Tout réussit à la bande de la Nouvelle Orléans… oui mais pour combien de temps ? Quelles seront les dates importantes pour les Pels à l’avenir ? Quand leur ailier star Brandon Ingram reviendra-t-il ? Zion Williamson peut-il tenir le rythme ? Tentons d’éclaircir les perspectives.

C’est grâce à la victoire face aux Pistons, doublée de l’humiliation subie par les Suns face à Boston, que les Pels parviennent enfin à accéder au sommet de l’ouest, détrônant ainsi des cactus qui y régnaient depuis plusieurs semaines. Finalement, l’inauguration d’un nouveau trophée par la NBA, récompensant l’équipe au meilleur bilan à l’issue de la saison régulière aura sans doute angoissé Chris Paul à l’idée de pouvoir enfin commencer à remplir son armoire.

Un projet ultra hype, débuté lors de la draft du prospect interplanétaire Zion Williamson en 2019 – après une loterie particulièrement avantageuse pour les Pels -, et bien retombé à l’annonce de la saison blanche de la star de Louisiane à l’aube de la saison dernière. Un projet qui avait déjà repris des couleurs au moment de la dernière trade deadline, quand le front office de New Orleans faisait l’acquisition de CJ McCollum en provenance de Portland, et qui s’était concrétisé par le biais d’une accession en Playoffs malgré un passage par le play-in tournament. C’est justement face aux Suns que s’étaient déjà retrouvés les Pelicans au premier tour, sortant la tête haute en six matchs au terme d’une belle bataille.

Et avec le retour du monstre Zion, les projecteurs étaient de retour sur la franchise de Gayle Benson, l’étiquette de darling accolée au nom des Pelicans. Force est de constater que ceux-ci n’ont pas déçu. Si la plupart des prévisions plaçaient les louisianais entre la sixième et la neuvième place de l’ouest, voire en fin de top 5 pour les plus ambitieux d’entre nous, c’est bien la première position qu’occupent désormais CJ, Zion and co. Mais pour combien de temps ? Pour tenter de répondre à cette question, penchons nous sur le calendrier à venir pour les ars du bayou :

Vendredi 9 décembre : Réception des Suns

Réception des Suns Mardi 13 décembre : Déplacement chez le Jazz

Déplacement chez le Jazz Samedi 17 décembre : Déplacement chez les Suns

Réception des Bucks Jeudi 22 décembre : Réception des Spurs

Déplacement chez le Thunder Lundi 26 décembre : Réception des Pacers

Voilà déjà pour les 10 matchs à venir. Pas le calendrier le plus aisé, clairement. Dans le meilleur des scénarios, si les Pels parvenaient à s’imposer deux fois au cours des trois confrontations avec les Suns, ils pourraient par la même sécuriser de manière relativement durable leur place sur le trône. Il faudra veiller à bien cocher la date du 19 également, avec notamment le choc entre Zion Williamson et Giannis Antetokounmpo qui s’annonce passionnant. Car s’il en est bien un qui peut stopper le jeune intérieur de Nola, c’est le Greek Freak. Mais Zion n’est pas seul dans sa franchise, et si CJ McCollum se montre par moments particulièrement efficace, le retour de Brandon Ingram devrait encore venir renforcer le jeu des Pelicans qui pourraient alors enchaîner les wins. Et après avoir vu shooter l’ailier à l’entraînement hier soir, les fans les plus optimistes peuvent espérer un retour dès vendredi, après 5 matchs d’absence. Même constat pour Herb Jones, qui était d’ores et déjà upgradé au statut de “doubtful” pour le match face aux Pistons.

Une floppée de bonnes nouvelles arrive à New Orleans donc. Willie Green et sa troupe ont désormais toutes les cartes en main pour assurer un avenir radieux à leur franchise, voire même pour conserver la place de sheriff du Far West pour une bonne partie de la saison. Les autres sont maintenant prévenus : NOLA tire à balles réelles.