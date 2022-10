Période creuse ou pleine saison NBA, les Lakers animent perpétuellement le marché des transferts, c’est encore plus vrai depuis que Russell Westbrook fait partie du roster. Mais en ce début de saison, pas de précipitation, Rob Pelinka devrait rester tranquille jusqu’à fin novembre.

« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ». On ne sait pas quelle était la fable préférée de Rob Pelinka quand il était petit, mais en ce moment le GM des Lakers s’inspire de celle du Lion et du Rat. Pas de précipitation donc et l’ancien agent ne balayera pas d’un coup de main le château de carte l’effectif qu’il a construit durant l’été. Pelinka va donner du temps à son groupe afin de voir comment il se met en place, mais aussi qui répond aux attentes du casting californien. D’après les fameuses sources proches du dossier, l’effectif des Lakers devrait être le même jusqu’à Thanksgiving. On sera alors le 24 novembre et les champions NBA 2020 auront joué seize matchs, ce qui est clairement suffisant pour mettre le feu au lac dans cet environnement où tout va bien plus vite qu’ailleurs. Ce n’est qu’à ce moment-là que Rob – ou LeBron – dressera le premier bilan de cette cuvée 2022-23 et ce n’est pas Adrian Wojnarowski d’ESPN qui vous dira le contraire (à partir 1m20) :

« On me dit que Rob Pelinka et les Lakers attendront Thanksgiving. Une vingtaine de matchs après le début de saison afin de voir quelles sont les équipes qui commencent à bouger, qui n’a pas si bien démarré, qui décide de se débarrasser de certains joueurs, qui s’implique dans la course à Victor Wembanyama au lieu de courir après le play-in comme nous l’avons vu les dernières années. Ensuite, ils utiliseront les tours de Draft 2027, 2029 et, bien sûr, le contrat de Russell Westbrook pour voir ce qu’il y a sur le marché. »

Pour l’homme le mieux renseigné de la Ligue, la donne est claire et Rob Pelinka va patienter encore un peu avant d’amener certains joueurs au terminal de l’aéroport. En NBA, tout est question de marché, et ce dernier pourrait bien s’emballer comme le rappelle Mr Breaking News :

« Il y avait tellement d’acheteurs ces deux dernières saisons. On s’attend à ce qu’il y ait encore plus d’équipes vendeuses cette année. Les prix demandés dans les échanges vont commencer à baisser. C’est l’offre et la demande. Les Lakers devraient arriver à cette vingtaine de matchs joués, qui est un point de réflexion sur la facon dont les équipes veulent envisager la suite, avant de voir comment ils pourraient s’améliorer. »

La carte patience est de sortie à Los Angeles et ça faisait un petit moment qu’on ne l’avait pas vue dans les parages. Un signe de confiance pour le roster des Lakers qui va tout de même devoir trouver ses marques. Pour l’instant, les Angelinos sont encore dans le coaltar avec une pré-saison auréolée d’une victoire et de cinq défaites. Si bien souvent ce tour de chauffe ne représente pas grand-chose, les grands débuts de LeBron et ses sbires n’ont pas été flamboyants avec une petite correction face à Golden State lors de l’ouverture. Un premier match où les recrues étaient à la rue, en témoigne la performance du trio Beverley, Lonnie Walker, Toscano-Anderson qui cumule 8 unités. Mais c’est surtout le manque criant de snipers qui a encore une fois sauté aux yeux avec un bien vilain concours de briques conduisant les Lakers à un bilan de 10/40 du parking. Attention Rob, les maux du passé sont aussi ceux du présent et le King ne s’est pas fait prier pour en remettre une couche juste après le match :

« Nous obtenons des bons tirs, nos adversaires nous offrent des tirs ouverts. Pour être honnête, notre équipe n’est pas construite sur de grands shooteurs. C’est la vérité. Ce n’est pas comme si nous avions beaucoup de snipers dans l’équipe. »

Rob Pelinka fait croire à tout le monde qu’il laisse du temps aux Lakers, en réalité, il va se tirer un mois aux Bahamas. À son retour, un premier bilan sera établi et certains garçons pourraient déménager si LeBron commence à s’impatienter. Tout ce qu’on retient, c’est que Russell Westbrook a donc un mois de répit… au moins.

Source texte : Adrian Wojnarowski, ESPN / Ben Golliver, Washington Post.