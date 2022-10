Arrivé aux Lakers en 2017 en tant que General Manager et promu vice-président des opérations basket en 2020, Rob Pelinka va s’offrir du rab à Hollywood. La franchise a annoncé que le contrat de l’ancien agent de Kobe Bryant avait été prolongé jusqu’en 2026.

Rob Pelinka et les Lakers, c’est un mariage qui va se poursuivre, au moins encore un peu.

Chris Haynes de Yahoo Sports a fait péter le tweet dans la soirée de ce samedi pour annoncer que le patron des Purple and Gold serait en place jusqu’en 2026. Une date pas forcément anodine car le contrat du boss angelino est aligné sur celui de Darvin Ham, le coach nouvellement nommé par les Lakers. Ham étant le choix de Pelinka, Jeannie Buss a donc voulu une vision « commune » pour les quatre prochaines années. Un choix fort de la part de la propriétaire, alors que Rob Pelinka a été l’objet de quelques critiques ces derniers mois.

The Los Angeles Lakers and Rob Pelinka — vice president of basketball operations — agreed to terms on a contract extension through 2026, league sources tell @YahooSports. https://t.co/tqyWUtGTky — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) October 8, 2022

Architecte de l’équipe championne dans la bulle d’Orlando en 2020, Pelinka n’a pas eu la même réussite lors des dernières intersaisons. Sa décision de faire venir Russell Westbrook l’été dernier (sous la pression de certains portant les numéros 2 et 23), ainsi qu’une foule de vétérans plus ou moins en bout de piste, n’a pas porté ses fruits, la franchise terminant à une piteuse 11ème place. De quoi changer drastiquement la politique de recrutement des locaux.

La Free Agency a été marquée par les signatures de joueurs bien plus jeunes et plusieurs paris (Dennis Schröder, Lonnie Walker IV, Thomas Bryant, Troy Brown Jr., Juan Toscano-Anderson entre autres). Sans oublier le trade de Pat Beverley contre le décevant Talen Horton-Tucker. Rien de bien clinquant pour une équipe habituée aux paillettes et aux stars. Alors que certains imaginent déjà une nouvelle saison très compliquée pour L.A., on aurait pu imaginer Pelinka comme l’une des possibles victimes d’un nouveau naufrage. Cette prolongation semble en tout cas prouver qu’il est loin d’être en danger, même si beaucoup de choses peuvent changer en quelques mois.

Rob Pelinka prolongé par les Lakers, c’est une annonce surprenante mais un choix fort de Jeannie Buss, qui compte sur la doublette Pelinka-Ham pour remettre les Purple and Gold sur le devant de la scène.