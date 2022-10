Au cœur de l’actualité après avoir mis un (énorme) coup de point à son coéquipier Jordan Poole, Draymond Green s’est présenté devant les médias pour la première fois depuis l’incident. L’occasion pour le pitbull des Warriors de présenter des excuses publiques.

L’histoire commence avec un tweet de Shams Charania ce jeudi, qui annonce une altercation physique entre Jordan Poole et Draymond Green à l’entraînement des Warriors. Il est mentionné un coup asséné avec force de la part de Dray à son coéquipier et une intervention rapide du staff pour séparer les deux hommes. Une grosse prise de tête à l’entraînement sur fond de trashtalking se dit-on alors et puis TMZ nous sort cette vidéo virale le vendredi où on voit le All-Star mettre un énorme pain à son coéquipier. De quoi faire naître un énorme tourbillon médiatique autour de la franchise. Comment sanctionner Green ? Les Warriors vont-ils se fissurer à cause de cet événement ? Plus que tout, on attendait la prise de parole du principal intéressé et Draymond Green est venu se présenter face aux médias hier. Au menu, des plates excuses envers tout le monde et son annonce de prendre un peu de recul vis-à-vis du groupe pour le laisser « guérir ». Des propos retranscrits par Mark Medina de Mercury News.

« J’ai eu tort par rapport à ce qu’il s’est passé mercredi. Pour ça, j’ai présenté mes excuses à mon équipe. J’ai présenté mes excuses à Jordan. Il y a beaucoup de gêne qui en découle, pas seulement pour moi mais aussi pour Jordan, l’équipe, l’organisation et sa famille. » […] « Je regarde la vidéo et je me dis : ‘Yo, ça a l’air horrible’. C’est encore pire que ce que je pensais. C’est pathétique. » « J’ai échoué en tant que leader. J’ai échoué en tant qu’homme. »

Interrogé sur les raisons de cette altercation, Draymond Green a rejeté en bloc l’idée que ça puisse être lié à une question contractuelle. En effet, les deux hommes peuvent tester le marché l’été prochain et il n’est pas sûr que les Warriors puissent conserver tout le monde. La question maintenant est de savoir si le vestiaire des Warriors peut se remettre d’un tel « coup ». Green a expliqué qu’il avait présenté ses excuses au groupe et qu’elles avaient été plutôt bien acceptées mais il ne sait pas ce qu’il en est pour Poole. Peuvent-ils recoller les morceaux ?

« J’ai une tâche à accomplir, qui est de rétablir la confiance dans notre vestiaire et tout mettre en place afin de conserver notre titre. » « Je vais prendre du temps pour moi-même. Je vais rester à l’écart [du groupe, ndlr], travailler sur moi-même et continuer à donner de l’espace aux gars. »

À dix jours du début de saison, le flou semble régner du côté de San Francisco. Draymond Green sera-t-il en tenue pour le premier match face aux Lakers ? Lui aimerait mais il explique également qu’il n’est pas sûr que ça arrivera. On peut facilement imaginer que la capacité de Poole et Green à se réconcilier d’ici-là jouera un grand rôle dans cette décision. Le vétéran a en tout cas voulu mettre les choses au clair concernant son sentiment envers son coéquipier.

« J’aime Jordan Poole. C’est mon gars. Je serai toujours derrière Jordan, je le supporterai toujours et je ferai toujours tout pour rendre son boulot facile. »

Reste à voir ce que pensera l’ intéressé, dont la prise de parole est évidemment très attendue…

Draymond Green a présenté des excuses publiques à Jordan Poole ! Faute avouée déjà pardonnée ou début d’un long « Greengate » pour les Warriors ? La réponse au prochaine épisode du nouveau feuilleton de San Francisco.