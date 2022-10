Vous avez forcément vu les images hier après-midi, celles de Draymond Green prenant un mètre d’élan pour aller décrocher une miche de boulanger à Jordan Poole en plein entrainement des Warriors. Quelques heures plus tard et à froid, les Warriors ont annoncé qu’ils régleraient ça en interne, que ce sont des choses qui arrivent, et qu’ils aimeraient surtout savoir qui s’est amusé à faire leaker la vidéo.



Les vieux souvenirs de Patrice Evra et de sa chasse à la taupe remontent. Pour les plus jeunes ? Nous sommes en 2010 en Afrique du Sud, on parle de l’Équipe de France de foot qui s’apprête à perdre toute crédibilité en Coupe du Monde, et suite à l’éviction du groupe de Nicolas Anelka Patrice Evra se pointe en conférence de presse et l’affirme haut et fort : le plus important ce n’est pas ce qu’il s’est passé dans le vestiaire, mais plutôt de trouver la taupe qui l’a infiltré et qui rencarde les journalistes. Bref, repassons au basket car on est à deux doigts de vous causer du sifflet de Robert Duverne, tout ça pour vous dire que « l’affaire Draymond Green » sera donc gérée en interne, comme des grands par les Warriors, et que ces derniers semblent plus concentrés à trouver d’où vient la fuite qu’à soigner le pauvre Jordan Poole, qui a du se réveiller ce matin avec une troisième oreille au milieu de la jour vu la violence de la tartine.

Le General Manager de Golden State Bob Myers a ainsi rapidement réagi, histoire de rassurer tout le monde, histoire qu’on lui foute la paix aussi, un peu :

Ce sont des choses qui arrivent. Ça ne fait plaisir à personne et on ne l’excuse pas, mais ça arrive. Draymond a présenté ses excuses devant l’équipe, Jordan était présent dans la salle à ce moment-là. Peu importe la sanction qui sera prise, nous allons gérer ça en interne.

Selon Kendra Andrews d’ESPN il ne devrait pas y avoir de suspension, et l’ambition aujourd’hui du côté des Warriors doit davantage être ciblée sur l’alchimie du groupe, à dix jours du season opener face aux Lakers. On sait que Draymond Green a un gros caractère, certains diront même que c’est un casse-couilles mais on ne l’écrit pas car on est poli, d’autres ont pu noter depuis quelques semaines un changement de comportement de Jordan Poole due à sa récente notoriété et au nombre de zéro qu’il pourrait y avoir sur son prochain contrat, mais tout ceci n’est que spéculation, au contraire de la chiquenaude que Dray a envoyé au visage de JP, bien réelle celle-ci.

Draymond Green est-il un basketteur ou un combattant ? Jordan Poole a-t-il gonflé dans la nuit ? Et combien TMZ a bien pu filer au balayeur pour récupérer les images de cet énorme pain ? Ici on aurait probablement dit oui à partir de 20K, la vie est dure mais faut bien négo hein.