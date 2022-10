A peine le temps de se remettre des émotions du dernier EuroBasket qu’il faut déjà se remettre au boulot afin de se qualifier pour la Coupe du Monde 2023. A peine le temps de se remettre de la mixtape de Victor Wembanyama aux États-Unis qu’il faut déjà imaginer la suite, et le rapport entre ces deux infos est tout trouvé puisque c’est officiel, en novembre le jeune géant devrait jouer pour la toute première fois avec le maillot tricolore.

Japon, Indonésie et Philippines. Voilà où l’Équipe de France devrait fort logiquement être du 25 août au 10 septembre 2023, pour y disputer une Coupe du Monde « stratégique », à un an des Jeux Olympiques de Paris. D’ici-là Victor Wembanyama aura on l’espère continué à mettre la planète basket en PLS, et il aura en tout cas eu l’occasion de le faire à l’échelle internationale puisqu’on a appris hier que le V ferait partie en novembre du groupe de douze Français dont l’objectif sera de battre la Lituanie et la Bosnie afin de faire un (très) grand pas vers la qualification pour le Mondial. Tiens, regarde le classement :

Deux autres matchs auront lieu en février, s’ils pouvaient être sans trop d’enjeu on signe tout de suite, mais le gros évènement de novembre sera en tout cas la présence du plus grand prospect au monde, avec un maillot floqué France et chez les adultes, une grande première. Difficile de teaser aujourd’hui l’adversité qui lui sera offerte, mais Jusuf Nurkic, Jonas Valanciunas ou Domantas Sabonis sont des noms qui résonnent, même si ces « fenêtres » internationales n’ont pas pour habitude de rassembler les joueurs de NBA et/ou d’EuroLeague, car les pauvres n’ont pas le don d’ubiquité. L’Équipe de France qui sera d’ailleurs largement chamboulée puisque seuls deux médaillés de septembre seront là, Andrew Albicy et Terry Tarpey, alors que quatre joueurs en tout feront leurs grands débuts en Bleu (Wembanyama donc, puis Yoan Makoundou, Damien Inglis et Ismaël Kamagate). A noter également que le Bressan Alexandre Chassang sera également du voyage et que je l’ai croisé jeudi à Carrefour, et que ces deux matchs – cette info vous sera plus utile – se dérouleront le vendredi 11 novembre à 19h30 (en Lituanie) et le lundi 14 à 20h30 (face à la Bosnie) et seront diffusés sur BeIN Sports et France 4.

Victor Wembanyama va donc prendre un Uber avec son coach et partir direction l’EDF, pour aller choquer quelques darons lituaniens et bosniens. L’objectif de cette fenêtre internationale ? Deux victoires et une qualif assurée pour 2023, histoire de pouvoir envoyer des potes à nous pour jouer les deux derniers matchs en février.