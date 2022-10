Grosse nuit de basket qui se termine, et forcément grosses lignes à écrire sur ce qu’il s’est passé sur les parquets de NBA depuis 1h du matin. A la Une ? Blake Griffin sous le maillot des Celtics, Duncan Robinson qui veut gratter un contrat max, Luka Doncic qui rejoue au basket et Obi Toppin qui fait des choses que tu n’arrives même pas à faire sur 2K. Récap ? Récap.

Les résultats de la nuit

Dans le premier match de la soirée ? On a un peu fait la gueule quand on a vu que ni Tatum, ni Smart, ni Horford, ni Brogdon ni Larry Bird ne seraient en tenue, au contraire de Blake Griffin, bien présent et auteur de son premier shoot marqué avec Boston, et son seul du match d’ailleurs. En face ça n’a pas empêché les Hornets de perdre pour la troisième fois en trois matchs et ce malgré une entame à mille à l’heure grâce à LaMelo Ball. Dans le même temps à New York deux hommes venus de l’Indiana nous en mettaient plein les mirettes (Tyrese Haliburton et Bennedict Mathurin) mais cette saison les Knicks sont invaincus (2-0) et sont donc sur la route d’un incroyable bilan en régulière (82-0). Oui, car si Obi Toppin en plante 24 (à 4/7 du parking) en sortie de banc tous les soirs, tout en gagnant des concours de dunks en plein match, sûrs que la franchise de New York peut aller chercher la bague, face au Thunder en finale par exemple.

Sinon ? Nikola Jokic ne jouait pas face aux Bulls, Scottie Barnes n’a toujours pas trouvé la mire en cette pré-saison, Ja Morant a encore plané mais en face Duncan Robinson a marqué 29 points en 29 minutes, imaginez s’il avait joué 200 minutes. Tiens, c’est encore le jeune et grand Tari Eason qui a le plus impressionné parmi les cracks de Houston (24 points), tiens, Killian Hayes a sorti un match killianesque (5/7/6/2/2). En face des jeunes Pistons les non moins jeunes mais plus expérimentés Pels n’ont pas eu à forcer, et en même temps autant leur donner 80 wins à eux aussi si Jose Alvarado commence à se rapprocher de la trentaine de points tous les soirs (28 cette nuit). Pour finir, Luka Doncic a retrouvé le chemin des parquets (16 points à 6/8 au tir) mais fort heureusement pour lui il n’y avait pas de Polonais en face, juste un Italo-Américain puisque le first pick de la Draft 2022 Paolo Banchero en a collé 19 dans la victoire du Magic face à la future déception de l’Ouest, une belle phrase hasardeuse, gratuite et infondée pour finir ce résumé de la nuit.

Quelques images de la nuit

Make that 15 points for LaMelo in Q1 📲 https://t.co/rtPKXguWaF pic.twitter.com/GbjrPU4WzP — NBA (@NBA) October 8, 2022

Jalen Green beats the shot-clock with a TOUGH 3-ball 📲 https://t.co/rtPKXgcMWx pic.twitter.com/kRuVT5B2Nq — NBA (@NBA) October 8, 2022

Blake Griffin’s first basket as a Celtic ☘ Live Now on the NBA App📲 https://t.co/rtPKXguWaF pic.twitter.com/VkZrklMOLB — NBA (@NBA) October 8, 2022

Luka with a rainbow stepback triple 💧 Watch Live on the NBA App

📲 https://t.co/rtPKXgcMWx pic.twitter.com/Pt8qdNvq5g — NBA (@NBA) October 8, 2022

Ja Morant soaring on the break ✈ pic.twitter.com/vjyKtf56qr — NBA (@NBA) October 8, 2022

Tyrese Haliburton off the glass to Jalen Smith! pic.twitter.com/uJ005AlfNR — NBA (@NBA) October 8, 2022

Obi Toppin goes EASTBAY on the break 🤯 📲 https://t.co/rtPKXgcMWx pic.twitter.com/Fc3RADohYf — NBA (@NBA) October 8, 2022

🏀 #NBAPreseason FINAL SCORE THREAD 🏀 Obi Toppin’s highlight dunks energized the @nyknicks in their win at The Garden! Obi Toppin: 24 PTS, 4 3PM

RJ Barrett: 18 PTS, 4 3PM

Tyrese Haliburton: 20 PTS, 7 AST pic.twitter.com/sl8k4BLh38 — NBA (@NBA) October 8, 2022



