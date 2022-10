On se rapproche inexorablement de la reprise de la saison NBA, si on était des badass on dirait même qu’on n’a jamais été aussi près, et à une semaine pilos des premiers rebonds officiels on continue à trottiner d’Est en Ouest des Stazounis. Cette nuit ? Quatre matchs, et Ish Smith qui ferme la boutique dans le Colorado, une info bien octobre bien pré-saison.

Les résultats de la nuit

On trépigne on trépigne, alors à sept jours de la vraie reprise du jeu on s’est encore abandonné à mater quelques matchs de basket cette nuit. Ce qu’il faut retenir, rapidement ? Que LaMelo Ball s’est un peu blessé à la cheville, que les Hornets vont peut-être réussir l’exploit de ne gagner aucun match avant la reprise, et que cette nuit ce sont les Wizards d’un Kristaps Porzingis dominateur mais… lui aussi blessé à la cheville qui se sont imposés face aux très jeunes Frelons. Dans l’un des gros gros matchs de la nuit les Sixers – qui se passaient de Joel Embiid, pris par un rendez-vous à la préfecture de Maubeuge – ont vaincu les Cavs grâce notamment à un nouveau gros match du nouveau leader de Philly Tyrese Maxey, alors que le Heat a pu compter sur un très bon Max Strus pour se défaire des Rockets malgré la belle boulimie de Jalen Green, Kevin Porter Jr. ou Tari Eason. Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro n’ont pas joué côté Mayami. Dans le dernier match ? Les Nuggets avaient laissé au repos tous leurs leaders sauf Michael Porter Jr., et ils avaient également laissé au repos Grant Golden, on ne sait pas qui sait mais il a donc un nom de pomme. Pas besoin de leaders néanmoins car c’est finalement Ish Smith qui a crucifié les Suns avec deux tirs dans la dernière minute dont celui de la gagne, et après une dizaine de saisons et une quinzaine de franchises on se dit donc que c’est peut-être le moment pour Ishou de se montrer dans la course au trophée de MVP.

Le Top 10 de la nuit, juste ICI , quand il sera sorti

Quelques images de la nuit

Darius Garland’s hesi. SHEESH Live Now on NBA TV pic.twitter.com/SxjoNagFgQ — NBA (@NBA) October 10, 2022

Jalen Green loses the defender off the bounce 👀 📲 https://t.co/rtPKXguol7 pic.twitter.com/14Jv19tTV4 — NBA (@NBA) October 10, 2022

Kevin Porter Jr. takes off down the lane 🚀 He has 20 PTS (7/8 FGM), 2 STL, and counting for the @HoustonRockets. Live Now on the NBA App pic.twitter.com/QJkSQjI7nD — NBA (@NBA) October 11, 2022

Jalen Green and Kevin Porter Jr. combined for 7 3PM in the first half 🎯 🚀 Jalen Green: 18 PTS, 4 AST, 4 3PM

🚀 KPJ: 20 PTS, 2 STL, 3 3PM pic.twitter.com/oc8IVlEy6D — NBA (@NBA) October 11, 2022

🤣 Kyle and Jimmy are too funny pic.twitter.com/oeqcFIcSXb — NBA (@NBA) October 11, 2022

🎯 Michael Porter Jr. with a TOUGH stepback from DEEP Live Now on the NBA App

📲 https://t.co/rtPKXguWaF pic.twitter.com/br0FI1DPw6 — NBA (@NBA) October 11, 2022

The Suns and Nuggets are going dunk for dunk in Q4! pic.twitter.com/e56Ke5WLT4 — NBA (@NBA) October 11, 2022

Max Strus was locked in from deep for the @MiamiHEAT 🎯 24 PTS | 5 3PM pic.twitter.com/z6PBJ5ePGa — NBA (@NBA) October 11, 2022

CLUTCH Ish Smith knocks down the game-tying and game-winning buckets for the @nuggets! pic.twitter.com/7QjSxCPs6h — NBA (@NBA) October 11, 2022

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀

Tyrese Maxey led the @sixers to the #NBAPreseason win with 19 PTS!

Tyrese Maxey: 19 PTS

Jarrett Allen: 19 PTS, 12 REB pic.twitter.com/IjCcpTjmz1

— NBA (@NBA) October 11, 2022



Le programme de ce soir :