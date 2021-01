Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et les Nuggets qui tapent (encore) les Suns en (encore) prolongation

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? La première win – étriquée – des Newlook Nets, des Wolves qui soufflent face à des Pels qui souffrent, Anthony Davis qui enlève enfin son frein à main, DeMarcus Cousins et sa DeLorean, le Jazz qui cartonne un Curry légendaire et les Nuggets qui tapent (encore) les Suns en (encore) prolongation.

– Les rencontres de la nuit

– Ce qu’il fallait retenir

– Les moments forts de la nuit

42 points et 10 rebonds

38 points et 11 rebonds

33 points et 14 rebonds

3 matchs et 3 victoires

Si lundi soir on reçoit pas une notif Joel Embiid joueur de la semaine à l’Est, c’est vraiment parce que Collin Sexton dérouille Boston dimanche soir. Et encore.

