NBA Top 10 : LeBron James a dunké à deux mains dans une raquette sans défenseurs, alors ça c’est incroyable

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec au menu du jour la NBA qui récompense LeBron James parce qu’il s’appelle LeBron James, faudrait quand même pas songer apprendre à un vieux singe à faire la grimace.

#10 : Kenyon Martin Jr. est un sacré freak, mais tout ça ne nous dit pas s’il osera un jour faire comme son père, à savoir shooter à 3/23 dans un match 6 des Finales.

#9 : dans le genre freak Jarred Vanderbilt n’est pas mal non plus, mais quand on parle de freak c’est quand même souvent Zion Williamson qui l’emporte.

#8 : Kent Bazemore est le roi des célébrations, et Joe Ingles est tellement un coquin qu’il a réussi à lui faire célébrer son propre cross.

#7 : il y a un candidat MVP sur cette image, et ce n’est pas Mason Plumlee.

#6 : on se demande bien ce qu’il manque à Brandon Ingram pour être l’un des cinq meilleurs joueurs de la Ligue. Ah bah on sait, il lui manque une équipe.

#5 : Boban Marjanovic et ses 2m24 ne représentent pas spécialement un danger pour… Kenyon Martin Jr., encore lui. Et sinon, Tim Duncan, il a un fils ?

#4 : no-look pass de Josh Okogie pour Jarred Vanderbilt, ce qui veut donc dire que les fans des Wolves ont souri cette nuit pour la première fois de la saison. Ndlr, le surnom Josh « Okidoki » Okogie n’est pas validé par la street.

#3 : Jamal Murray est chiant, il n’est bon que dans les cinq dernières minutes de ses matchs.

#2 : remontez jusqu’au #9, et rajoutez seulement un Jaden McDaniels à la fin de la phrase. Parce que l’hélico-contre c’est vraiment fort hein.

#1 : LeBron James qui dunke à deux mains dans une raquette désertée par la défense adverses, wow.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.