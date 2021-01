Cleveland Cavaliers : bienvenue à Sexland, le paradis de l’Ohio ! Apéro TrashTalk

Après une ode aux Knicks il y a quelques jours, on continue notre très bizarre tout des franchises en forme avec un focus sur… les Cavs, impressionnants de maitrise depuis le début de saison. En défense, en attaque, rien ou presque ne résiste aux hommes de J.B. Bickerstaff, une phrase sponsorisée par l’amicale des consommateurs de drogue.

Chaque nuit de match est en ce moment une raison de plus de kiffer cette jeune et belle équipe des Cavs. La double-victoire récente face aux Nets n’a rien d’étonnant tant le projet file droit cette saison, et à une défense plus que solide s’ajoute donc la présence de quelques vraies satisfactions individuelles. Larry Nance Jr. en mode Draymond Green, le rookie Isaac Okoro déjà parmi les meilleurs défenseurs de la Ligue, un Cedi Osman parfait dans son rôle de troisième homme, les anciens Nets Jarrett Allen et Taurean Prince revanchards, la belle surprise Damyean Dotson… et si le départ de Kevin Porter Jr. apparait comme la seule – petite – ombre au tableau avec le manque de QI basket d’Andre Drummond, l’ensemble devient assez fou lorsque l’on ajoute la présence et la progression de Darius Garland et surtout de Collin Sexton, qui évolue à un niveau de… MVP depuis quelques semaines. Résultat des courses ? Ca gagne des matchs et ça fait kiffer, deux bouts de phrase assez dingue lorsque l’on se rappelle de quelle franchise on parle et ce par quoi elle est passée depuis le deuxième départ de LeBron James en 2018.

Un Apéro entier sur les… Cavs ? Sans… se foutre de leur gueule ? Tout est possible, tout est réalisable, alors enjoy et rendez-vous dans un mois pour parler de la future série de dix défaites consécutives ? Bizarre, cette phrase nous dit quelque chose.