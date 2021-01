New York Knicks : c’est la teuf, on vise les Playoffs ou le titre ? Apéro TrashTalk

C’est l’histoire d’une franchise dont on aime se moquer, mais sans qui nos nuits ne seraient pas aussi folles. Qui aime bien châtie bien mais cette saison… les Knicks sont étranges. Etranges car ils jouent bien, étranges car ils gagnent. Fallait qu’on en parle, évidemment.

Les Knicks peuvent -ils faire durer le plaisir ? Julius Randle sera-t-il All-Star ? Sera-t-il MVP ? Sera-t-il le prochain maire de New York ? Et Tom Thibodeau ? Est-il le meilleur coach de la Ligue ? Et Immanuel Quickley son meilleur rookie ? Tant de questions que les fans new-yorkais sevrés de victoires depuis mille ans se posent, et aujourd’hui une chose est sûre : les Knicks sont craquants et gagnent des matchs, beaucoup plus de matchs qu’à leur habitude. 20 janvier, retenez cette date, car les Knicks sont sixièmes à l’Est, avec déjà sept victoires en quinze matchs, et avec… la meilleure défense de la Ligue. Thibodeau effect, qui titre pour l’instant le meilleur de l’ensemble de ses joueurs, mais la question est désormais de savoir combien de temps tout ça peut encore durer. On s’est posé la question, et on vous la pose aussi, durant 27 minutes d’un Apéro que l’on n’aurait jamais pensé tourner dans notre vie.

Un Apéro entier sur les Knicks ? Sans… se foutre de leur gueule ? Tout est possible, tout est réalisable, alors enjoy et rendez-vous dans un mois pour parler de la future série de quinze défaites consécutives ?