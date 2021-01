Les meilleures actions de la semaine en NBA : Zion Williamson est un assassin, Luka Doncic un artiste et l’eau mouille toujours

Peu importe l’heure à laquelle vous consultez cet article, il sera le moment de déguster le dessert. En effet, le trio sacré des passes, dunks et actions de la quatrième semaine de la saison NBA 2020-21 vient tout juste de sortir. Le temps passe très vite et les vidéos qui nous font nous lever de notre canapé s’accumulent. Il est donc temps de faire le point sur ces derniers jours bien chargés. Let’s go !

Après la petite contrariété de la semaine dernière, puisque la NBA n’avait pas publié la vidéo regroupant les meilleures actions, nous voilà de retour avec un package total. On va donc pouvoir enchaîner avec des passes en veux-tu en voilà pour les plus collectifs d’entre nous, puis avec des dunks en tout genre pour nos amis triple sauteurs, et il sera déjà l’heure de terminer avec un sacré mélange du top du top des derniers jours. Quel régal !

BEST ASSISTS

On démarre cette (bien trop) courte vidéo avec un véritable bonbon de Luka Doncic pour Willie Cauley-Stein face aux Bulls. Le Slovène est un spécialiste des caviars et sert sur un plateau son intérieur avec une passe dans le dos d’une fluidité folle et à la suite d’un petit cross bien propre lui aussi. La suite n’est pas trop mal non plus, nous présentant les qualités de quarterback de LaMelo Ball, suivi de près par son bro’ Lonzo, toujours prêt à servir Zion Williamson dans les airs. En dehors de Nikola Jokic, véritable magicien de la passe, on retrouve plus surprenamment un autre intérieur en la personne de Rudy Gobert. Le Français prend un rebond offensif sur la tronche du Serbe et enchaîne avec un beau service sur une passe avec rebond ligne de fond pour Donovan Mitchell. Inattendu mais esthétique !

TOP DUNKS

Préparez-vous à voir du très lourd dès le début de la vidéo ! Zion Williamson nous dit bonjour avec un bon gros tomar dont les Kings se remettent encore, puis Miles Bridges fait péter le bouchon en postérisant Chris Boucher après une coupe ligne de fond. Par la suite, on apprend également que, même s’il fait la taille d’un gratte-ciel, Bol Bol peut se faire surprendre dans sa propre raquette. Merci James Wiseman pour les travaux ! De’Aaron Fox nous fait également quelques apparitions remarquées, tout comme un certain Nikola Jokic. Le Serbe n’est pas le plus grand habitué des dunks spectaculaires mais nous régale quand même avec un reverse dunk sur lequel on voit bien qu’il a tout donné pour décoller un peu. Vous voyez, rien n’est impossible messieurs dames, il suffit d’y croire très fort !

TOP PLAYS

Pour finir en beauté, il faut regrouper tout ce qu’on vient de voir, y ajouter quelques actions notables supplémentaires, mélanger le tout et bien secouer. Le résultat envoie du lourd ! On se régale entre autres de pouvoir observer à nouveau le marsupilami Ja Morant, tout juste de retour sur les parquets. Cependant, les différentes actions de grande classe de C.J. McCollum nous rappellent que l’arrière des Blazers vient de se blesser au pied et ne pourra pas nous satisfaire de la sorte pendant plusieurs semaines. Bien dommage, mais le casting est très fourni tout de même !

Bon, il est déjà l’heure de se quitter mais on espère que vous avez pu kiffer au maximum avec ces trois vidéos plus lourdes l’une que l’autre. On se donne rendez-vous dans une semaine, même lieu et même jour, pour pouvoir profiter de la suite. D’ici là, du très lourd aura eu lieu sur les parquets NBA, on n’en doute pas une seconde !