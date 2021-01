Les meilleures actions de la semaine en NBA : Stephen Curry continue de régaler et Anthony Edwards n’est pas là pour rigoler

Vous connaissez la tradition, chaque début de semaine est accompagné d’un best-of des actions de la semaine précédente. Ça vient de sortir du four et c’est encore tout chaud, voici les meilleurs dribbles et dunks des sept derniers jours. Allez, on va faire le tour de tout ça, c’est parti !

L’équipe de la NBA chargée des publications YouTube devant se reposer un peu ou étant tout simplement en mode flemme, il faudra se contenter de dribbles et de dunks cette semaine. C’est déjà pas mal après tout, les esthètes ainsi que les artificiers seront sans aucun doute comblés avec ce mélange de finesse et de dynamite.

BEST HANDLES

Qui d’autre que Stephen Curry pour démarrer ce top ? La question ne se pose même plus au vu du début de saison du joueur des Warriors, déjà bien mis en valeur la semaine passée. Cette fois-ci, le chef démarre son cours en nous cuisinant Paul George pour conclure ensuite avec une bombinette des familles. Parfait pour commencer ! La suite nous permet de travailler nos pas de danse avec un enchaînement d’eurosteps plus soyeux les uns que les autres. On apprécie tout autant les actions en elles-mêmes que les réactions de bancs surchauffés. PG13 se montre également par la suite sous un autre jour, nous confirmant son excellent début de saison et ses grandes qualités offensives. Et puis, avant de conclure avec un autre bonbon de Curry, il était bien sûr impossible de ne pas nous montrer un peu de C.J. McCollum, le boss du footwork et des actions esthétiques. On se tait et on se régale comme au cinéma !

TOP DUNKS

À la suite de la mise en valeur des cracks du dribble, place aux nombreux finisseurs très athlétiques de la NBA. On démarre avec un tomar de Markelle Fultz face aux Cavaliers, qui nous met la larme à l’œil puisqu’on ne le reverra plus de la saison. On enchaîne pour se consoler avec certains habitués tels que Giannis Antetokounmpo ou Bam Adebayo. Très rapidement on se dit qu’au vu de leurs faits d’armes, les rookies Anthony Edwards, véritable dragster, et James Wiseman, déjà bien dominant dans la raquette, vont venir squatter très souvent cette catégorie au cours des prochaines années. On ne s’en plaindra pas. Au cours de la vidéo, on apprend également que Bojan Bogdanovic peut décoller, l’ailier du Jazz s’offrant le scalp du petiot des Bucks Sam Merrill. Et oui, bienvenue en NBA jeune homme ! Pour finir, on a droit à du Keldon Johnson. La dernière trouvaille des Spurs fait le TVG au sein de la faible défense des Wolves pour clôturer le tout.

Il est l’heure de faire la sieste, mais avant de piquer un petit somme pour récupérer de la dernière nuit et préparer la prochaine, il est toujours bon de se regarder le top du top de la semaine passée. Après ça, vous pourrez vous reposer sur vos deux oreilles en faisant de beaux rêves impliquant Stephen Curry ou encore Giannis Antetokounmpo. Pour ceux qui travaillent, la bonne humeur sera aussi de la partie après cette courte pause détente. Allez, on savoure et on se dit à la semaine prochaine pour la suite !