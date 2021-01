Les meilleures actions de la semaine en NBA : il ne manquait plus qu’un dunk pour que Stephen Curry monopolise toute notre attention

Vous êtes bien réveillé ? Parce qu’on a du lourd à vous proposer. Même si vous ne le saviez pas ou n’étiez tout simplement pas là, sans doute trop occupé à faire la bamboche comme diraient certains, la NBA a passé la soirée du Nouvel An sur les parquets et nous a offert du lourd toute la semaine passée. On commence à avoir l’habitude avec elle, mais quand même. Pour les moins assidus du groupe et ceux souhaitant se régaler à nouveau, on vous propose le récap’ des plus belles actions NBA des derniers jours de 2020 et des premiers de 2021. Action !

Que vous soyez un artiste ou alors un simple amateur de ces gestes de grande qualité que sont les dribbles ou encore les tirs du parking réalisés par des professionnels du domaine, ou bien un bon gros bourrin avare de dunks et de contres énervés, vous allez être servi avec ce menu en trois parties plus sympas les unes que les autres. Feu !

BEST HANDLES

On vient de vivre une semaine tout bonnement incroyable de la part de Stephen Curry. Il aurait dû nous prévenir s’il voulait monopoliser à ce point-là les top des sept derniers jours écoulés et y apparaître seul. Le meneur des Warriors fait tout de même sept apparitions plus mielleuses les unes que les autres lors des sept minutes de vidéo. Si Gary Trent Jr. et ses Blazers prennent une bonne partie des puntos sur le front, les autres adversaires du cuisinier ne sont pas en reste. Mais bon, ce qui fait la richesse de la NBA est bien sûr la densité et la qualité de ses talents. C’est pourquoi Curry n’est pas laissé seul mais est au contraire très bien entouré par les habitués du bar PMU du coin tous les mardis matin : Luka Doncic, Kyrie Irving, Trae Young et autres sont à nouveau du casting et eux aussi toujours très insolents. On vous laisse vous délecter de ces cracks et on passe à la suite.

TOP DUNKS

Bon, les artistes aux corps plus ou moins fluets c’est bien beau, mais place aux martyriseurs de cercle, ces descendants directs de Thor, fracassant les paniers de la NBA sans relâche depuis des lustres et faisant en partie son charme. Même pas le temps de laisser charger la vidéo qu’apparaît déjà un DeMar DeRozan bien énervé, montrant à Montrezl Harrell qui est le patron. Pas encore remis de la première action que voilà la suite avec Tobias Harris puis Jerami Grant faisant un nouveau dégradé bien propre à Bismack Biyombo puis Daniel Theis. On retrouve aussi les habitués tels que John Collins, Jarrett Allen et un petit nouveau : le rookie Isaiah Roby, mettant Aaron Gordon sur les fesses avant de s’en aller au panier. Laissez-nous respirer un peu, non ? Ok ! On a compris, il faudra donc attendre la fin de cette compilation de sept minutes pour reprendre son souffle tellement ça envoie dans tous les sens. Un conseil : ne montez pas trop le son, au risque de garder un bruit sourd et bien gênant en continu dans les oreilles par la suite. Conseil d’expert !

TOP PLAYS

Pour finir, quoi de mieux qu’un bon gros résumé des actions de la semaine au sein de la NBA. La Ligue ne déconne pas en matière de moments popcorn et nous propose un melting pot de 17 minutes à ne surtout pas manquer. On y retrouve notamment le game winner de Jayson Tatum contre les Pistons, les 45 paniers de folie de Stephen Curry lors de son match à 62 points face aux Blazers, ou encore quinze actions de la double confrontation entre Hawks et Nets. La routine quoi ! La NBA réussit même l’exploit de mettre en valeur les petits cancres de ce début de saison, ça devrait faire plaisir à Kelly Oubre Jr. et Andrew Wiggins notamment. Notons également la présence du Nico Batum national, que ce soit de manière passive, en se prenant un backdoor cut des familles de la part de l’araignée Donovan Mitchell, puis beaucoup plus positivement à la toute fin de la vidéo avec son shoot décisif dans les dernières secondes du match remporté par les Clippers face aux Suns. Cocorico !

Le petit déjeuner est certes copieux mais immanquable. Avec tant d’actions de boss, la semaine débutant devient tout de suite plus cool et devrait passer un peu plus vite. Et ne l’oubliez jamais, chacun peut avoir des highlights dignes de Michael Jordan si l’on s’y connaît en montage vidéo et qu’on a un cameraman pas trop nul. La quantité à couper sera juste bien plus étendue pour nous, mais c’est rien !