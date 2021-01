La NBA impose le masque obligatoire aux remplaçants : Kawhi Leonard aurait-il lancé une mode ?

Alors que le nombre de contaminations ne cesse de croître chez nos amis américains, la NBA continue de faire son possible pour se prémunir face à une pandémie qui ne faiblit pas. Nouvelle mesure imposée aux franchise : que tous les remplaçants portent le masque avant leur entrée en jeu.

Puisque la Ligue ne peut plus compter sur la protection de la bulle pour garantir la sécurité des joueurs, elle n’a d’autre choix que d’imposer règle sur règle afin de maintenir son calendrier intact. Ainsi, et comme elle en a l’habitude, la NBA a opté pour le petit mémo afin d’annoncer ses nouvelles mesures anti-COVID aux trente franchises. Ces nouvelles règles, applicables dès ce mardi, imposent principalement le port du masque pour tous les joueurs du banc. Ils devront le mettre jusqu’à leur entrée en jeu. A l’inverse, un joueur qui sort n’a pas l’obligation de mettre un masque, même si cela est fortement recommandé par la Ligue. A la mi-temps, tout repart à zéro et les remplaçants doivent à nouveau porter le masque dès le début du troisième quart-temps jusqu’à leur entrée sur le terrain. Les coachs et les joueurs non-actifs conservent eux le masque à tout moment, comme c’était déjà le cas auparavant. Par ailleurs, les joueurs doivent à présent communiquer les noms des personnes avec qui ils travaillent en dehors des centres d’entraînement. Qu’il s’agisse d’un entraineur personnel, d’un thérapeute (Pat Beverley si tu nous entends) ou de quelque spécialiste que ce soit. Enfin, et c’est plutôt anecdotique, la NBA a accordé aux équipes un membre supplémentaire pour les road trips. Le groupe en déplacement peut donc compter quarante-six personnes au lieu de quarante-cinq jusqu’à présent.

Si on en revient à la nouvelle règlementation du masque, on risque de voir certaines scènes bien cocasses dans les prochaines semaines et ça va être fun. Combien de fois on a pu voir des joueurs entrer sur le terrain sans maillot, ou avec deux fois le même (hello les Knicks), sans short (Michael Beasley) ? Avec le jeu du : je mets le masque, plus maintenant je suis sorti mais en fait si c’est la pause, attendez-vous à du lourd. Malheureusement, on ne verra jamais un JaVale McGee sur la ligne des lancers avec un masque vu que l’arbitre l’aurait vu avant mais il y aura forcément une première rotation du banc qui va oublier qu’il porte un masque et rentrer ni vu ni connu sur le terrain. Pourquoi tout le monde me regarde ? Vous avez un problème avec moi ? La liste des candidats possibles est longue mais on imagine bien un de ceux là, au hasard : JaVale, Willy Cauley-Stein, Hassan Whiteside, Jared Dudley, Boogie Cousins…

La NBA continue de durcir le ton pour endiguer l’épidémie au sein des effectifs. Nouvelle mesure annoncée : le port du masque pour tous les joueurs du banc. On a bien vu dans le sourire d’Adam Silver que le look de Kawhi Leonard avait fait des émules.

Source texte : ESPN