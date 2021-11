Point COVID du jour : dose supplémentaire recommandée par la NBA pour les joueurs, coaches et arbitres

Si la saison NBA 2021-22 est désormais bien lancée, la Grande Ligue n’est pas pour autant complètement immunisée contre le COVID. En effet, plusieurs joueurs ont été testés positifs depuis la reprise, de quoi pousser la NBA et l’union des joueurs à prendre certaines mesures.

À partir du 1er décembre prochain, les tests COVID lors des jours de matchs vont faire leur grand retour. Pour les éviter, il faudra se faire injecter une nouvelle dose, ce que recommande aujourd’hui la NBA à ses joueurs, coachs et arbitres. En effet, si l’on en croit ESPN, la Ligue demande à ceux qui ont reçu le vaccin Pfizer ou Moderna il y a au moins six mois de prendre une troisième dose, et à ceux qui ont reçu le vaccin Johnson & Johnson (une seule dose de base) il y a plus de deux mois de retourner chez le médecin une deuxième fois. L’objectif est évidemment de remonter le taux d’anticorps – qui déclinent au bout de six (pour les vaccins ARNm) et deux mois (pour le vaccin J&J) – pour pouvoir lutter plus efficacement contre le COVID. Cette recommandation de la Ligue et de l’union des joueurs se base bien entendu sur les consignes des experts de santé avec lesquels travaille la NBA dans sa lutte contre le coronavirus.

La Ligue veut évidemment prendre les devants car même si 97% des joueurs sont vaccinés, même si la saison peut se dérouler « normalement » avec les fans en tribunes et un COVID bien contrôlé, il y a tout de même eu une petite accumulation de cas positifs depuis début fin octobre / début novembre. Tobias Harris a notamment été touché par le virus, Khris Middleton a aussi été testé positif, et on a récemment entendu Jaylen Brown parler des effets du COVID sur sa condition physique. D’autres joueurs comme Kevin Love, Lauri Markkanen et Jakob Poeltl sont également dans le protocole sanitaire de la NBA actuellement. Quand on sait que l’hiver – une période toujours propice au développement du virus – arrive lentement mais sûrement, la Ligue veut prendre le maximum de précautions.

Plusieurs joueurs NBA, comme les coachs et les arbitres, vont devoir repasser chez le médecin prochainement s’ils veulent éviter des tests réguliers les jours de match. La lutte contre le COVID n’est pas encore terminée, et la Ligue en est bien consciente.

Source texte : ESPN