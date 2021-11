Les Clippers retournent les Hornets façon crêpes Whaou : 22-0 en six minutes, c’est quelle genre de remontada ça ?

Clippers et Hornets avaient rendez-vous du côté du Staples Center pour boucler la nuit. Petit conseil pour nos amis de Caroline du Nord : un quart-temps c’est douze minutes et pas cinq.

Pour les stats maison de ce Clippers-Hornets, c’est juste ici.

Étrange match que ce Batumico qu’on a vécu cette nuit. Une rencontre qui ne figurera pas sur la liste des must see de la saison, car trop de déchets (33 ballons perdus) mais un finish qui valait tout le popcorn du monde. Au menu : du show (Miles Bridges, Terance Mann), du cocorico qui performe (Nico Batum : 16 points, 6 rebonds, 3 interceptions) mais aussi un revenant qui n’avait pas mis un short depuis fort, fort longtemps (Serge Ibaka, pour ceux qui se demanderaient). Tout ça, c’est l’apéritif mais c’est bien le money time qui va nous intéresser ici. Comment les Hornets ont-ils réussi leur coup ? Après cinq minutes dans l’ultime période, ils tenaient le bon bout. Terry Rozier faisait son numéro, Cody Martin avait ajouté un missile de loin et les Clippers étaient à côté de la plaque de l’autre côté du terrain. Et puis, il y eut ce temps mort d’un Tyronn Lue à la mine dépitée. Hasard ou coïncidence, cela correspond parfaitement au début d’une révolte sans merci pour les Angelinos. Ils ne plantaient rien ? Tout rentre désormais. La défense faisait la gueule ? Elle est désormais impeccable. Pendant six minutes, les Hornets ne vont pas marquer le moindre point et ils vont encaisser un 22-0 ! Si on prend entre le moment du temps-mort (7m10 environ) et le coup de sifflet final, c’est même un 27-4 qui s’abat sur la tête des hommes de James Borrego. Et voilà comment perdre un match qui semblait presque dans la poche.

Comme souvent, on a tendance à mettre le gros choke uniquement sur le compte des perdants mais il faut aussi voir les efforts et l’envie montrés par les Clippers pour renverser la vapeur. Poussés par leur public, les Californiens ont mis les bouchées doubles au bon moment et ils ont fait déjouer leurs adversaires du jour. Rendre muette la deuxième attaque de la Ligue aux points, ce n’est pas rien mais c’est aussi la preuve que Charlotte ne peut pas survivre au moindre trou noir offensif puisque la défense est inexistante sur ce début de saison (30ème au defensive rating). Le point positif ? Ils rejouent dès ce soir et ils peuvent mettre ce résultat derrière eux. Le point négatif ? Dur d’oublier quand on joue… dans la même salle (les Lakers sont au programme). Il faudra bien s’ils veulent mettre un terme à une série de quatre défaites de rang.

Les Clippers ont retourné les Hornets et l’addition a été corsée. Passer de -9 à +14 en sept minutes, ce n’est même plus une remontada c’est un changement de saison. On connaît un proprio qui n’a pas dû apprécier.