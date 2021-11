Serge Ibaka a rejoué au basket cette nuit : neuvième match en… neuf mois, mais Sergio n’a pas eu l’air trop rouillé

Les Clippers restent sur quatre victoires de suite dont une remontada assez folle cette nuit contre les Hornets, ça c’est une première bonne nouvelle. Les Nicolas Batum, Reggie Jackson, Ivica Zubac, Terance Mann ou autres Luke Kennard ont clairement haussé le rythme depuis dix jours, ça c’en est une autre. La cerise sur le gâteau du cuisinier maison ? Serge Ibaka était enfin de retour cette nuit après une quarantaine d’années d’absence, et les Clippers sont donc désormais à un Kawhi près d’être au complet.

Il avait passé les douze derniers mois à jouer les fashion victims sur le banc, offrant chaque soir à ses fans des tenues toujours plus excentriques et nous proposant même parfois des modes qui n’existent que dans sa propre tête. Mais cette nuit Serge Ibaka était bel et bien en short lors de la victoire des Clippers face à Charlotte, et si ses huit minutes n’ont évidemment pas vocation à tirer des conclusions sur son apport à l’instant T, gageons que le retour de Sergio ouvre encore un peu plus de perspective à cette enjouée équipe de Los Angeles. Face à Lolotte Serge a tout d’abord fait souffler Nicolas Batum en fin de premier quart, avant de rentre à quelques reprises pour de toutes petites missions, participant à faire de la rotation intérieure une vraie force pour Tyronn Lue (Serge, Ivica Zubac et ce diable d’Isaiah Hartenstein). Un premier tir Westbrookien, ça va revenir, mais surtout une énorme bâche sur Cody Martin, revue par la VAR et validée ensuite, validée donc comme le retour de l’intérieur champion NBA en 2019 avec les Raptors dans un roster qui commence à avoir de la gueule malgré l’absence du meilleur brigand de la bande.

Défenseur parmi les plus solides de la Ligue, attaquant émérite car aujourd’hui capable de dominer dessous ET de donner un peu de spacing à l’attaque grâce à son petit tir tout choupinou, grandi de l’expérience de 2019 et d’ailleurs seul joueur bagué du roster avec son funny compère, Sergio est une vraie upgrade à lui tout seul, à condition qu’il réussisse l’exploit de tenir plus de deux semaines sans se froisser quelque chose, lui qui n’a plus joué depuis le premier tour des derniers Playoffs face aux Mavs, lui qui n’avait joué jusqu’à hier que huit matchs depuis le mois de février.

On n’attendra pas de Serge qu’il nous claque un 18/12 tous les soirs, mais sa simple présence offre un élargissement intéressant des possibilités pour T-Lue. L’occasion de faire glisser Nico Batum davantage dans l’aile qu’au poste 4, l’avantage d’avoir sans discontinuité un mec capable de mettre des baffes dans la raquette, et ce petit bonus expérience qui ne peut pas faire de mal pour pousser les plus jeunes. Et très franchement ? Ça ne nous manquera pas forcément de ne plus voir les combos ciré / chapeau de Serge sur le banc.