Stephen Curry et Tobias Harris élus Joueurs de la semaine : le registre est différent, la masterclass est la même

Lundi soir oblige, la NBA a dévoilé ses deux meilleurs joueurs de la semaine passée. Les heureux élus ? Un Stephen Curry record et un Tobias Harris en leader de la meilleure équipe de l’Est. À croire que chacun avait des bouches à fermer.

Cette fois c’est bon, 2020 est définitivement derrière nous et on peut attaquer les premières récompenses de 2021. Au menu du jour, deux revanchards qui ont subi pas mal de critiques ces derniers mois. Les voir revenir sur le devant de la scène fait d’autant plus plaisir. Le premier est le chouchou de Mary Patrux, un assassin au sourire d’ange, vous l’aurez reconnu c’est l’ami Stephen Curry. Meilleur joueur de l’Ouest sur la semaine écoulée, Baby Face a affolé les compteurs avec presque 40 points de moyenne, 6 rebonds et 5 passes sur les trois derniers matchs. Bien entendu, son match à 62 points, record personnel, a beaucoup joué dans l’acquisition de cette récompense mais c’est surtout le signe que Curry est bel et bien de retour au top de sa forme et qu’il peut faire gagner son équipe même sans un casting cinq étoiles autour de lui. On avait un peu de peine pour lui en voyant les matchs dégueus d’un Andrew Wiggins ou d’un Kelly Oubre Jr, bien loin du niveau habituel vu dans la Baie, mais c’est aussi dans ces moments-là qu’on voit les grands joueurs, capables de porter un groupe sur leurs (frêles) épaules. Remontés à la sixième place de leur conférence, les Dubs auront besoin de leur sniper à son meilleur niveau s’ils veulent accrocher le wagon de la postseason. Et s’il peut conseiller Andrew Wiggins sur ses sélections de shoot, on ne dit pas non.

On part désormais à l’Est avec un joueur lui aussi critiqué et qui a su répondre sur le terrain. On l’avait laissé dans le marasme des Sixers, annoncé dans plusieurs rumeurs de transfert mais finalement Tobias Harris est toujours dans la cité de l’amour fraternel. Toujours utilisé dans ce rôle du troisième homme derrière Embiid et Ben Simmons, l’ancien Clipper a su se rendre indispensable avec un jeu toujours plus propre. Loin d’être un simple shooteur du corner, il va régulièrement défier ses adversaires balle en main, capable d’enchaîner un spin avant de finir sur un tomar des familles. Souvent le premier à partir en transition, il bénéficie des caviars de Ben Simmons pour sanctionner les défenses mal replacées et faire gonfler les stats. Ses pourcentages cette saison sont vraiment excellents : c’est simple, il tourne en 52/47/92. Oui, on parle bien du célèbre club des serial shooteurs. Sur la semaine écoulée il était en 23 points, presque 10 rebonds à 57% au tir, tout ça en apportant sa contribution défensive, pour un bilan de 3-0. Certains diront peut-être qu’un Jaylen Brown aurait pu être récompensé mais la NBA a sans doute privilégié le bilan parfait des Sixers sur la semaine au 3-1 des Celtics. Chacun est libre de se faire son avis.

Leading the @sixers to a 3-0 record in Week 2, Tobias Harris (@tobias31) was named Eastern Conference Player of the Week! #BestOfNBA 23.3 PPG | 9.7 RPG | 4.0 APG pic.twitter.com/6daa0MsNLv — NBA (@NBA) January 4, 2021

Stephen Curry et Tobias Harris sont les joueurs de la semaine et ça calmera peut-être les critiques de certains. Trop payé ou pas assez dominant, on a entendu beaucoup de choses sur les deux gaillards mais à l’heure de faire les comptes, c’est toujours le terrain qui fait office de réponse et ces deux-là ont sorti le grand jeu. Bravo à eux.