Placé dans le protocole COVID, Kevin Durant sera absent une semaine : amis de la TTFL, c’est le moment ou jamais pour prendre Uncle Drew

Actuellement dans une mauvaise passe avec quatre défaites en cinq matchs, les Nets auront à cœur de réagir lors des échéances à venir mais ils devront se débrouiller sans Kevin Durant. Le sniper vient effectivement d’être placé dans le protocole COVID, ce qui veut dire qu’il devrait rester sur la touche une bonne semaine.

On ne devrait pas revoir KD sur les parquets avant le 12 janvier au plus tôt. D’après Malika Andrews et Adrian Wojnarowski d’ESPN, une période de quarantaine de sept jours attend Durant, cas contact avec un individu testé positif. Lui-même touché par le COVID il y a quelques mois, le Slim Reaper a plusieurs fois été testé négatif récemment mais il ne peut pas échapper au protocole de la Ligue, même s’il a développé des anticorps agissant contre le coronavirus. En effet, comme l’indique ESPN, la Ligue ne fait pas de différence entre les joueurs ayant déjà été positifs par le passé et les autres. Résultat, Durant devrait rater pas moins de quatre matchs dans les prochains jours. D’ici au 12 janvier, les Nets vont effectivement affronter le Jazz, les Sixers, les Grizzlies et le Thunder. Si Brooklyn peut s’en sortir face aux deux derniers adversaires, ça risque d’être plus compliqué contre Utah et surtout Philadelphie, les Sixers possédant aujourd’hui la défense la plus efficace de toute la Ligue. Déjà privés de Spencer Dinwiddie, les Nets compteront donc particulièrement sur Kyrie Irving pour guider l’attaque lors des matchs à venir, et on pourrait assister à quelques gros cartons offensifs d’Uncle Drew, plutôt chaud en ce début de saison (26,8 points, 5,2 rebonds, 6,3 passes décisives). S’il est toujours dispo dans vos decks TTFL, c’est maintenant.

Kevin Durant's facing a 7-day quarantine under league protocols because of exposure to a positive COVID-19 case, sources tell ESPN. He had the coronavirus in May, continues to register antibodies and has tested negative in multiple recents tests. He'd miss 4 games in next week. https://t.co/HFHFKHolte — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 4, 2021

Pour Kevin Durant, c’est un petit coup d’arrêt dans son gros début de campagne. Après une saison blanche liée à sa rupture du tendon d’Achille en juin 2019, KD est revenu en bombe, enterrant ainsi les doutes qui pouvaient exister à son sujet. Six matchs, 28,2 points – 7,0 rebonds – 4,8 assists – 1,2 interception de moyenne à 51,4% au tir, 45,5% du parking et 88,5% aux lancers francs en un peu plus de 34 minutes de jeu, des chiffres qui ressemblent beaucoup à ceux du prime de Durant. Cependant, après une si longue absence des parquets, il y a quand même un rythme à retrouver et ça passe notamment par l’enchaînement de matchs, en restant évidemment toujours prudent pour ne pas aller trop vite non plus. Cette semaine d’indisponibilité tombe donc plutôt mal, surtout quand on sait que les Nets sont dans le dur actuellement avec des défaites contre Charlotte, Memphis, Atlanta et Washington sur leurs cinq dernières sorties. Quatre revers qui résultent en un bilan négatif de 3-4 après sept matchs. Brooklyn espère revoir son Kevin en tenue face aux Nuggets le 12 janvier prochain, et nous aussi parce que c’est hautement kiffant de le voir maltraiter à nouveau les défenses adverses.

À noter que Kevin Durant est le seul joueur des Nets à rentrer dans le protocole COVID. L’équipe de Brooklyn ne sera donc pas décimée pour les rencontres à venir, mais ça reste une mauvaise nouvelle pour la bande à Steve Nash, qui devra limiter la casse en son absence.

Source texte : ESPN