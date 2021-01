NBA Top 10 : Terence Davis grimpe sur Daniel Theis, comment on dit gros tomar sur la tête en allemand ?

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec aujourd’hui du gros tomar au menu, de Miami à Tampa en passant par Orlando. Viva Florida.

#10 : il n’y a pas qu’Aaron Gordon qui est capable de maltraiter les arceaux de l’Amway Center. Il y a aussi Khem Birch.

#9 : LaMelo Ball et Miles Bridges. Quand ces deux-là sont sur le terrain en même temps, le show est assuré.

#8 : le rookie des Pistons Isaiah Stewart a découvert le phénomène Giannis Antetokounmpo. Bienvenue en NBA gamin.

#7 : Zion Williamson, defense to offense. Ça commence par une bâche et ça se termine par un alley-oop.

#6 : Ben Simmons ne shoote toujours pas 3-points mais quand il s’agit de distribuer des caviars, y’a du monde.

#5 : Julius Randle sert Kevin Knox pour un tir du parking au buzzer. Aucune blague dans cette phrase.

#4 : Darius Bazley dit bonjour à Kelly Olynyk et à toute l’équipe du Heat par la même occasion.

#3 : tiens, revoilà Markelle Fultz, qui se retrouve une nouvelle fois dans le Top du jour. Cette fois-ci, il s’envole face aux Cavaliers pour lâcher un gros tomar à une main.

#2 : les Raptors ont encore perdu, mais ils peuvent se consoler en se disant que Terence Davis est monté sur Daniel Theis. Violent !

#1 : Mike Muscala a eu la mauvaise idée de sauter sur un alley-oop entre Goran Dragic et Bam Adebayo. Résultat, c’est un poster, tout ça sous les yeux de Théo Maledon.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite, et encore bonne année.