NBA Top 10 de la nuit : taper des 360 en plein match de Playoffs, voilà la vie que Ja Morant a décidé de mener

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot et même pendant les Playoffs, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : on commence avec Michael Porter Jr. qui s’amuse avec Damian Lillard.

#9 : on enchaîne avec Nassir Little qui n’est pas trop petit pour bâcher le grand JaVale McGee.

#8 : on reste toujours dans ce Portland – Denver, avec cette fois-ci Aaron Gordon qui montre qu’il n’est pas qu’un numéro 2 de Slam Dunk Contest.

#7 : les Wizards ont pris une branlée, mais on s’en fout ils ont leur place dans le Top 10. Russell Westbrook pour Daniel Gafford, ça va très vite.

#6 : le Heat n’a pas vu le jour contre Milwaukee, mais ça a permis à Precious Achiuwa de récolter de précieuses minutes et d’en profiter pour faire le show.

#5 : le Jazz a repris le contrôle de la série contre Memphis, et le duo Mike Conley – Rudy Gobert est l’une des grandes raisons à ça.

#4 : Norman Powell a enclenché le mode Playoffs Pow hier, et les Nuggets ont vite été dépassés par les événements.

#3 : Derrick Jones Jr. a inscrit le point d’exclamation final pour la victoire des Blazers hier. Interception, puis tomar pour conclure en beauté, c’était vraiment une belle soirée.

#2 : Joel Embiid à la Maison Blanche, film interdit au moins de 18 ans.

#1 : Ja Morant est le genre de gamin à claquer des 360 en plein match de Playoffs. Chacun sa vie hein.

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !