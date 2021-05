Le Jazz a remis les pendules à l’heure à Memphis : les Grizzlies sont joueurs… mais Utah sait jouer aussi

Le Jazz s’est fait très peur cette nuit, mais le Jazz… l’a finalement emporté à Memphis et reprend l’avantage du terrain dans une série explosive. Pourtant bien entrés dans leur match avec une avance de 12 points dès la fin du premier quart, les hommes de Quin Snyder ont ensuite dû batailler jusque dans les ultimes secondes pour arracher la victoire. Memphis pourra regretter son entame de match et ses dernières possessions bafouées mais dans le jeu et l’état d’esprit, difficile de demander plus aux Oursons. Et si la Bande à Ja continue sur cette lancée, il faudra définitivement les considérer comme un VRAI prétendant aux Playoffs pour les saisons à venir.

La mission pour le Jazz était simple : repartir avec la win, quelque soit le moyen et peu importe le prix. De ce point de vue, on peut dire que la franchise s’est donc acquittée de ses obligations. Mais sur la manière, certaines choses seront à revoir. Niveau attaque, Utah a là aussi rempli sa mission : tous les titulaires finissent à 15 points ou plus et le plan préparé par Snyder a été rondement mené. Côté défense, pas grand chose à redire sur le fond, le Jazz n’a pas laissé de panier si simple dans la peinture à Ja Morant et a profondément limité la plupart des snipers de Memphis. Mais le Jazz a failli au pire moment, dans le quatrième quart-temps donc, notamment dans la protection du rebond défensif, et a laissé beaucoup de secondes chances à son adversaire du soir. Bien équipés dans le domaine avec la raquette gobeuse Jaren Jackson Jr. / Jonas Valanciunas, les Grizzlies ont ainsi réussi à chiper 16 rebonds offensifs sur la truffe de Rudy Gobert, soit le double de rebonds offs captés par les Mormons. Et dans le clutch time… il ne faut pas laisser plusieurs chances à Dillon Brooks et Ja Morant.

Le duo des @memgrizz en 🔥 pour leurs débuts en #NBAPlayoffs! @dillonbrooks24: 31 PTS@JaMorant: 26 PTS#GrindCity l’emporte112-109 à Salt Lake City Game 2️⃣ | Nuit de mecredi à jeudi, 4H00 pic.twitter.com/46qQVE4QQd — NBA France (@NBAFRANCE) May 24, 2021

En effet, le duo du Tennessee aura eu la main chaude au moment le plus important de la partie. Accusant un retard de onze points à l’entame de l’ultime quart de la partie, Memphis, grâce au combat de ses intérieurs et à la réussite au tir de ses extérieurs, revient à égalité à sept minutes de la fin (100-100). A partir de ce moment, Donovan Mitchell refait son apparition, lui qui avait jusque-là alterné le très bon et le moins bon dans la rencontre. Un duel s’installe alors avec Ja Morant dans un concours de qui aura les plus grosses baloches. Difficile d’ailleurs de départager les deux acteurs principaux de ce match épique dans le dénouement du récit. JaMo impressionne par sa capacité à pénétrer dans une raquette pourtant dominée par un Double DPOY, il réussit également à alterner avec du shoot à 3-points et lâche sa balle aux coéquipiers démarqués, dans le rythme. Aucun. mauvais. choix. Mitchell, lui, répond avec la même intensité. Bien épaulé par Mike Conley précédemment dans la rencontre, Spida prend alors les choses en main en provoquant une tonne de lancers et en réussissant lui aussi ses tirs de loin.

Rudy Gobert n’est pas en reste non plus. Après un échange de paniers, Gobzilla, déterminé pour avoir un bon rôle dans les dernières minutes, parviendra ainsi à inscrire six points dans les sept dernières minutes, dont le dunk qui permet à son équipe d’installer définitivement l’écart. Une occasion qui se présentera d’ailleurs après le seul mauvais choix de Ja Morant dans le money time. Memphis prend un coup derrière la tête et le momentum est passé. Ja ratera son dernier shoot à 50 secondes de la fin, laissant la voie libre au Jazz pour mener la série 2-1. Un match dans lequel on ne pourra pas retirer aux Grizzlies leur courage et leur abnégation, mais au final l’inexpérience et une trop grande fougue aura pu se faire ressentir par moment. Jaren Jackson Jr. et Dillon Brooks, vaillants mais trop téméraires, accusaient par exemple respectivement quatre et cinq fautes au début du quatrième quart-temps et JJJ aura ainsi été privé de quasiment tout le clutch time pour sa trop grande indiscipline. Il faudra tenter de corriger les quelques détails qui manquent aux hommes de Taylor Jenkins pour espérer mieux terminer la partie, mais cette combativité est tellement ancrée dans leur ADN qu’il sera difficile de plus se contenir.

Utah s’en sort donc, mène désormais 2-1 dans la série, et à priori on ne voit pas ce que le Jazz pourrait corriger pour parvenir à véritablement écraser cette équipe de Memphis. Si leur adversaire a péché, quitte à payer le prix de fautes évitables, ce n’est pas non plus grâce à du vice ou de la malice imposée par les loubards de Salt Lake mais seulement à cause d’une jeunesse et d’une inexpérience encore trop présente. Si le Jazz veut montrer les muscles durant les Playoffs, il faudra en tout cas mieux gérer ces précieuses avances au score. En voulant imposer une défense propre et rigoureuse, Utah a malgré tout failli se faire prendre au piège comme lors du match 1, et les joueurs de Quin Snyder devront penser à abandonner ce côté soft pour se laisser tenter par une facette plus punk ou gangsta rap qui collerait parfaitement au mindset de Donovan Mitchell et Rudy Gobert. En plus, le Utah Punk, c’est quand même beaucoup plus drôle pour des Mormons.