Recap de la nuit NBA : true story, on se dirige à grands pas vers un Game 7 entre les Blazers et les Nuggets

Nouvelle soirée à quatre matchs dans ces Playoffs 2021 et quelques conclusions intéressantes à tirer. Les Bucks qui ont définitivement enterré le Heat 2021, les Blazers qui nous teasent une fin de série incroyable, les Sixers qui sifflotent et le Jazz qui hausse le ton, voilà, en gros, ce qu’il fallait retenir de cette loooongue nuit de basket.

Ce qu’il faut retenir

Heat – Bucks : allez hop, ouste, du balai, ça débarrasse. Quatrième match de la série et quatrième victoire des Bucks, cerise sur le gâteau d’une domination to-tale. Le Heat y avait pourtant cru sur ce Game 4, Giannis était bien défendu et obligé de se muer en distributeur plus qu’en scoreur, mais la deuxième mi-temps laissera finalement place à un constat implacable : Bucks 2021 > Bucks 2020 et Heat 2020 > Heat 2021.

Blazers – Nuggets : oh la belle série qui va partir en sept ! Quatrième match, quatrième scénario différent, et cette fois-ci ce sont les Blazers d’un Damian Lillard… maladroit qui auront géré ce Game 4 quasiment de bout en bout. Nikola Jokic était en dedans et a même été dominé par un Nurkic entreprenant, C.J. McCollum et Carmelo Birthday Anthony ont mis dedans, et Norman Powell s’est chargé d’exécuter tout le monde avec de la ficelle à tire-larigot. Utiliser l’expression « tire-larigot » à 4h44 voilà qui est fait, rendez-vous pour le Game 5 avec le mot « saperlipopette ».

Wizards – Sixers : attention blow-out, et le ressenti devant ce Game 3 nous amène surtout à nous demander qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu pour mériter cette série. Joel Embiid s’est amusé comme s’il avait joué des U17, Danny Green et Seth Curry ont fait chauffer la machine, Russell Westbrook a été très bon mais un peu à contre-courant, et les Sixers mènent désormais 3-0 après s’être fait peur à peu près un millième de seconde sur cette série. Fun fact, Philly jouera au prochain tour… les Knicks ou les Hawks, c’est quand même cool préparer des finales de conf au Club Med.

Grizzlies – Jazz : les Oursons furent une fois de plus valeureux mais le Jazz n’a jamais vraiment tremblé, avec un écart oscillant toujours entre 6 et 10 points d’avance jusqu’au milieu du quatrième quart. Le moment choisi par Memphis pour mettre un léger coup de pression aux visiteurs du soir en prenant… le lead, mais on vous a dit que le Jazz n’avait pas tremblé et on n’a pas pour habitude de raconter des conneries. Protection d’arceau de Rudy Gobert, quelques gros tirs salvateurs et au final une victoire logique, au sortir d’un match une nouvelle fois sacrément agréable à regarder, surtout après une nuit de basket de plus de onze heures.

Le point sur les séries

Bucks – Heat : 4-0

– Heat : 4-0 Nets – Celtics : 2-0

Sixers – Wizards : 3-0

Knicks – Hawks : 1-1

Clippers – Mavericks : 0-2

Nuggets – Blazers : 2-2

Suns – Lakers : 1-2

Jazz – Grizzlies : 2-1

