NBA Top 10 du jour : Terence Davis atomise Robin Lopez, dans un monde sans Luka Doncic il serait premier

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d'arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA.

#10 : Naz Reid est loin d’être naze. La preuve avec ce gros putback face aux Bucks.

#9 : Kawhi Leonard et Paul George n’ont pas joué cette nuit, alors Luke Kennard a décidé de se transformer en Magic Johnson.

#8 : un block d’un côté, un gros dunk de l’autre, Taurean Prince Mesdames et Messieurs.

#7 : Joel Embiid donne une nouvelle leçon. Cette fois-ci, l’élève se nomme DeAndre Jordan.

#6 : Cody Zeller qui pénètre pour lâcher un dunk sur Jarrett Allen, avec le petit regard qui va bien. Tout est vrai dans cette phrase.

#5 : Ben Simmons lance Tobias Harris, qui ne se pose aucune question. Les Nets n’ont rien pu faire.

#4 : Reggie Jackson en mode game winner face à son ancienne équipe de Detroit, ou comment finir la soirée de la meilleure des manières. Pauvre Killian Hayes.

#3 : Drew Eubanks a vengé son copain DeMar DeRozan.

#2 : Terence Davis a dunké sur Robin Lopez, Russell Westbrook, le Capitole et la Maison Blanche.

#1 : Luka Doncic, rien à ajouter.

Pour les images c'est juste en dessous, y'a plus qu'à cliquer.