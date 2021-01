Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café (non), et les Sixers qui continuent de rouler sur la concurrence

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit ? Des Knicks excitants et victorieux, Jayson Tatum qui flambe à nouveau, Luka Doncic qui accélère tranquillement, Giannis Antetokounmpo en mode MVP, les Pelicans en mode Père-Noël et les Warriors qui enchainent face aux génies de Sacramento.

– Les rencontres de la nuit

Magic – Cavs : 103-83

Sixers – Hornets : 118-101

Hawks – Knicks : 108-113

Heat – Thunder : 118-90

Raptors – Celtics : 114-126

Rockets – Mavericks : 100-113

Bucks – Pistons : 125-115

Pelicans – Pacers : 116-118

Warriors – Kings : 137-106

– Ce qu’il fallait retenir

– Le top pick en TTFL : Giannis Antetokounmpo et Jayson Tatum, pas de jaloux.

– Le programme de ce soir

1h30 : Nets-Jazz

2h : Grizzlies-Lakers

3h : Nuggets-Wolves

4h : Clippers-Spurs

4h30 : Blazers-Bulls

Allez hop, une de plus et on ne les compte même plus. La suite ? Une année 2021 que l’on vous souhaite une fois de plus merveilleusement belle, que l’on souhaite à tout le monde meilleure que la précédente. Tout simplement, pour commencer.