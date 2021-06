Récap de la nuit NBA : les Sixers rétablissent la hiérarchie et les Suns prennent le large

Deux matchs nous étaient proposés cette nuit, et parmi eux le possible tournant d’une série que l’on annonçait pourtant comme disputée. Du coup ? Les Sixers ont tranquillement maîtrisé leur sujet en Géorgie où Trae Young et ses gars n’ont jamais réglé la mire. C’est donc un petit bol d’air frais pour les Pennsylvaniens, tandis que les Suns prennent carrément tout l’air frais du monde et la sniffent. Oui, les Arizoniens ont décroché un succès mérité et synonyme de 3-0 contre Denver.

Les matchs de la nuit

Hawks – Sixers : 111-127

Nuggets – Suns : 102-116

Ce qu’il faut retenir

Hawks – Sixers : en mission pour l’État de Pennsylvanie, les Sixers se sont tranquillement imposés dans l’antre des Faucons. Un déplacement pourtant à haut risque mais finalement maîtrisé de bout en bout. Petit ajout d’une soirée haute en couleurs, Furkan Korkmaz tape son record de points en Playoffs (14). On ne s’en souviendra plus dans deux heures mais quelle belle opération pour les Sixers ! Il faut désormais prendre le prochain match en Géorgie auquel cas Philly pourrait vite terminer devant son public. Pour ça ? Un big three Tobi – Ben – Jojo aussi performant que cette nuit. Mais attention, qui enterre Trae Young enterre sa grand-mère le lendemain.

Nuggets – Suns : qu’il fait bon vivre être un cactus. Nous nous attendions à une réaction de Nuggets désireux de fêter leur MVP, nous sommes repartis bredouilles. Les Suns se sont incrustés à la soirée et ont foutu un bordel monstre. Résultat ? Une Ball Arena sous le choc et des Arizoniens recherchés dans tout le Colorado. On pense notamment au backcourt Chris Paul – Devin Booker qui compile 55 points, deux grands malades. Mais, quand est-ce que Nikola Jokic sera-t-il réellement entouré ?

Le point sur les séries

