NBA Top 5 du jour : Ben Simmons et Joel Embiid ont fait joujou avec les Faucons, et le résultat est violent

Dans votre pieu, dans les transports ou juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : on lance les hostilités avec Devin Booker, qui s’échauffe tranquillement avec Michael Porter Jr. dans le rôle du plot.

#4 : Trae Young et John Collins pour le alley-oop, ce n’est pas la première fois qu’on voit ça et ce ne sera pas la dernière non plus.

#3 : défendu par toute la communauté d’Atlanta, Joel Embiid lâche un magnifique air ball caviar pour son copain Ben Simmons, qui conclut avec un tomar.

#2 : Trae Young – John Collins, on vous a dit qu’on allait les revoir.

#1 : mais c’est un autre duo autrement plus explosif qui monopolise la première place. Ben Simmons envoie tranquillement Joel Embiid sur orbite, et la finition est violente.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !