Luka Doncic enchaîne face aux Rockets : 33/16/11 pour le cow-boy le plus souriant du Texas, cow-boy barbu n’a rien pu faire

C’était le derby de la nuit, bien que Dallas et Houston soient en fait séparés de quasiment 400 bornes, oui on a fait un tour sur Google Map. ce qu’il faut retenir de cette belle nuit texane ? Luka Doncic n’a peut-être pas un poil au menton mais c’était bien lui le boss du saloon cette nuit.

Première info de la nuit : savez-vous ce que devient DeMarcus Cousins, eh bien moi je vais vous l’dire :

Boogie and Willie Cauley-Stein getting chippy. Double techs pic.twitter.com/Z9hOJlHjP1 — Bleacher Report (@BleacherReport) January 5, 2021

Boogie gets his first ejection of the year. pic.twitter.com/QVuCj3HuFO — Bleacher Report (@BleacherReport) January 5, 2021

Deuxième info de la nuit : Willie Cauley-Stein n’a probablement pas eu son Bac, sans blague. Troisième info, les refs n’ont pas changé d’un iota concernant leur traitement de la star un peu fofolle des Rockets : ça gueule ? Ca siffle. Sortie prématurée donc pour le revenant Boogie, et un match lancé sous le signe de l’intensité. Un match que ne tardera pas à torcher… Luka Doncic, en pleine accélération après un début de saison compliqué. Très vite dans son match et il valait mieux compte tenu de la force de frappe adverse, Lukastar prend alors la barbe par le bon bout, mettant successivement à genoux David Nwaba, John Wall ou P.J. Tucker, tout en s’évertuant à nous faire croire que Willie Cauley-Stein est un bon basketteur. Cours de salsa gratuit derrière la ligne, body un peu arrondi mais qui permet de se faire de la place pour récupérer ses propres rebonds en nous faisant croire qu’il n’est pas un tout petit peu stat-padder sur les bords, un wagon de ballons perdus tout de même, et on termine la partition par quelques caviars à un Tim Hardaway Jr. beaucoup trop chaud en fin de match. En face ? Peu de folie, un bon Gordon en sortie de banc et un Christian Wood qui s’en sort au talent mais qui s’écarte un peu trop, mais surtout un James Harden qui ne semblait pas dans son assiette face au meilleur joueur de basket du Texas.

Luka Doncic is the 4th fastest player in NBA history to reach 1,000 points, 1,000 rebounds and 1,000 assists (games played). pic.twitter.com/9NfeNZSbdU

— NBA (@NBA) January 5, 2021

Au bout du compte une victoire qui fait souffler les Mavs après un début de saison difficile, et une défaite des Rockets qui confirme que ces derniers soufflent le chaud et le froid en cette reprise. La seule certitude de la nuit finalement ? Luka Doncic se met tranquillement en route, il est encore en rodage, alors attention les yeux quand il rentrera plus de la moitié de ses tirs.