Pour permettre à Kevin Durant de poser ses valises à Phoenix, les Suns ont dû faire un choix, et c’est Mikal Bridges qui a été sacrifié dans le trade et qui a constitué la principale contrepartie pour les Nets. Pour autant, le joueur est-il malheureux ? Pas vraiment.

Evidemment, le joueur doit avoir un pincement au coeur en quittant la franchise qui l’a lancé en NBA en 2018 (il a été drafté avec le 10ème choix par Philadelphie, sa ville natale, avant d’être envoyé dans l’Arizona), ainsi que toutes ses habitudes. Bridges n’a jamais triché, et son impact défensif allait bien au-delà de ses 12.2 points, 4 rebonds, 2,3 passes et 1,3 interception de moyenne qu’il lâchait chaque match chez les Suns. Pour autant, le joueur n’est pas forcément malheureux de cette décision, lui qui va désormais vivre à Brooklyn et voir son rôle offensif augmenter chez les Nets. Bridges comprend également le front-office de son ex franchise

“C’est KD… Je comprends à 100%, c’est le jeu. Je pourrais même dire que je suis heureux d’avoir été transféré contre KD plutôt que contre quelqu’un d’autre que je ne trouve pas aussi bon. Donc je suis juste réaliste. Evidemment, tout va me manquer à Phoenix, notamment mes amis et ma maison. Mais je comprends. Vous obtenez Kevin Durant à la place, peut-être même que j’aurais également fait ce trade.” – Mikal Bridges

Mikal Bridges a appris son transfert par son ex coéquipier chez les Suns Damion Lee qui est venu le voir pour lui annoncer la nouvelle. Il ne le croyait pas mais a bien dû se rendre à l’évidence lorsqu’en actualisant son fil d’actualité Twitter, il a vu le tweet d’Adrian Wojnarowski qui l’envoyait à Brooklyn avec Cam Johnson. Mais pas inquiet pour un sou de se retrouver dans une franchise en reconstruction, Mikal Bridges était plutôt stressé par… sa série de matchs consécutifs. En effet, il n’a pas loupé le moindre match depuis son arrivée en NBA, et même s’il n’a pas joué face aux Bulls, cela ne compte pas pour un DNP puisqu’il n’était pas encore qualifié pour cette rencontre.

“Il stressait, il disait qu’il devait absolument jouer. Mais je lui ai dit de rester calme et de respirer, c’était assez dur pour lui.” – Cam Johnson

Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, Bridges a envoyé 23 points, 6 rebonds et 2 interceptions face aux Sixers. Il s’impose comme l’une des principales armes offensives de Brooklyn avec Spencer Dinwiddie, de retour au bercail, tout en restant un redoutable défenseur.

Mikal Bridges s’est donc montré plutôt compréhensif et semble prêt à attaquer ce nouveau chapitre de sa carrière. Son statut d’Iron-Man est sauf, et il pourrait même jouer 83 matchs cette saison, étant donné que les Nets ont joué un match de moins que les Suns à ce stade de la saison.

