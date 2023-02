Ayant conclu un buyout avec les Rockets, l’arrière a décidé de ramener ses talents du côté de l’Ohio. Tout juste revenu de blessure, Danny Green était la cible de nombreux contenders, convoités pour son expérience et son adresse de loin.

Il n’aura pas fait long feu au Texas. Quelques jours seulement après l’échange qui l’envoyait à Houston, Danny Green a conclu un buyout avec les Rockets. A 35 ans et après 14 saison dans la Grande Ligue, l’arrière a accepté un contrat minimum aux Cavaliers pour le reste de la saison. La nouvelle, annoncée par son agent Raymond Brothers et rapportée à ESPN, a pour le moins surpris. L’arrière était en effet séduit par plusieurs franchises, dont certaines ont des chances légitimes d’aller chercher le titre. Adrian Wojnarowski raconte par exemple que les Celtics et les Suns étaient intéressés par Danny Green. Les Lakers se sont également positionnés pour récupérer l’ancien joueur de Memphis, mais Cleveland, contrairement à ces derniers, a promis de lui donner un rôle significatif en sortie de banc.

Danny Green’s agreement with the Cavaliers is complete, per source. https://t.co/8bZuVSMWow — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 12, 2023

Ces équipes savent ce que peut apporter Danny Green dans le vestiaire mais aussi sur le terrain. Tout juste soigné de sa blessure aux ligaments croisés, subie en demi-finale de conférence face au Heat, le triple champion NBA avec les Spurs, les Lakers et les Raptors apportera de l’expérience nécessaire à cette jeune équipe des Cavs. L’arrière à la dégaine de vélociraptor est un défenseur solide et tourne à 9 points par match, à une adresse très respectable, à 40% derrière l’arc. Toutefois, J.B. Bickerstaff devra être patient avant d’utiliser son arrière à 100% car ce dernier n’a joué que 3 matchs avec les Grizzlies depuis son retour de blessure. La convalescence, une raison qui explique l’échange à trois organisé par Memphis pour troquer ce dernier contre Luke Kennard. En effet, l’ex-joueur des Clippers a joué une quarantaine de matchs cette saison avec les Clippers, et peut directement impacter le banc d’une équipe. Alors qu’à 35 ans, on peut sincèrement se demander si Danny Green retrouvera ne serait-ce qu’un peu de sa forme passée. Durant les trois rencontres qu’il a jouées cette saison, Green a joué 14 minutes de moyenne, avec 3 points à 40% au tir et 37% à 3-points. Mais connaissant un peu la bête, ne serait-ce pas à partir du mois d’avril que l’on pourra commencer à quantifier l’apport de Daniel Vert ?