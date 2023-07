En ouverture de cette soirée de Summer League, les Cavaliers de Sharife Cooper et Emoni Bates affrontaient les Grizzlies de Kenneth Lofton Jr. et David Roddy. Mais le héros du match n’est pas celui qu’on attendait, puisque c’est Sam Merrill qui a volé la vedette en plantant, dans le plus grand des calmes, 27 points avec une efficacité folle.

On le sait, la Summer League est le lieu des performances inattendues, et celle de Sam Merrill hier soir en fait partie. Avec 27 points à 9/13 au tir (dont 8/11 du parking) en à peine 21 minutes, le sniper des Cavs a mis à terre les Grizzlies presque à lui tout seul. Même Kenneth Lofton Jr. n’a rien pu faire, c’est vous dire !

Dès le premier quart-temps, on a senti que Merrill était en jambes avec un 3/6 de loin sur des tirs souvent loin d’être faciles. Il a continué de chauffer gentiment dans le deuxième quart en inscrivant 8 points supplémentaires, portant son total à 18 et l’avantage de son équipe à 9 unités à la pause. Mais c’est au retour des vestiaires que le sniper a véritablement déclenché son arme.

Sam Merrill with 18 PTS (5 3PM) in the first half! 🔥 pic.twitter.com/NXscNLmZ2n

— NBA TV (@NBATV) July 10, 2023

En à peine plus de 3 minutes, il a envoyé trois nouvelles bombes du parking avec une facilité déconcertante. Quand un shooteur est chaud, on se tait, on pose des écrans et on lui file la gonfle, et c’est ce qu’ont parfaitement fait les coéquipiers de Merrill, qui l’ont mis dans de parfaites conditions pour assommer les Grizzlies. À l’issue de cette séquence folle, les Cavs ont pris une avance de 19 points que leurs adversaires n’ont jamais pu rattraper. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé.

SAM MERRILL IS ON FIRE 🔥

The Cavs guard hits his 8th three of the game on ESPNews! #NBA2KSummerLeague pic.twitter.com/XHbCTmZyfJ

— NBA (@NBA) July 10, 2023

Premier homme en forme du côté de Memphis, Kenneth Lofton Jr. a porté son équipe en première mi-temps avec 15 points, 3 rebonds et 3 passes avant même la pause. Finition sous le cercle, mi-distance, 3 points, and-one,… il ne lui a fallu que 10 minutes pour démontrer l’étendue de sa palette offensive. L’intérieur n’a pas oublié de régaler ses partenaires et de contribuer en défense avec un joli scotch, quelques interceptions et plusieurs belles batailles au rebond. À l’image de son premier match face aux Sixers, l’intérieur semblait parti pour une nouvelle masterclass. Mais il s’est montré bien plus discret et moins efficace en deuxième mi-temps, n’inscrivant pas le moindre point.

C’est facile pour Junior ce soir. Une feinte pour s’ouvrir le drive, aller absorber 2 contacts pour finir avec la faute. Ça plus le passing game la possession d’avant… C’est le basket plaisir.

— Grizzlies France (@GrizzliesFR) July 10, 2023

Ce sont alors Jake LaRavia (16 points) et David Roddy (18) qui ont pris le relai de l’attaque des Ours. Le duo a tout tenté, mais n’a pas réussi à combler l’écart creusé par le poignet enflammé de Sam Merrill. Du côté de Cleveland, Emoni Bates s’est lui aussi montré adroit en inscrivant 16 points au cours du deuxième acte. Aux côtés d’un Sharife Cooper brouillon mais parfois précieux, il a scellé la victoire des siens. Score final, 100-77 en faveur de Cleveland, qui décroche son troisième succès en autant de matchs dans cette Summer League.

Kenneth Lofton Jr. s’est encore montré hier soir, mais il s’est fait voler la vedette par un Sam Merrill incandescent. Clinique depuis la ligne à 3 points, le sniper de Cleveland est le héros improbable de cette nuit, puisqu’il en faut un pour chaque soirée de Summer League.