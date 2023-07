Ce n’était pas l’affiche la plus excitante de la soirée, mais le match entre Philadelphie et Dallas a donné lieu à un scénario bien sympathique. Menés de 15 points à l’entame du quatrième quart-temps, les Mavericks ont réalisé un énorme comeback derrière un Jaden Hardy (22 points) en feu pour finalement s’imposer.

Les Mavs ont mis un peu (beaucoup) de temps à rentrer dans leur deuxième match de cette Summer League 2023. Entre un Jaden Hardy peu inspiré offensivement et un Dereck Lively malmené en défense, Dallas n’était clairement pas dans le coup pendant une grosse partie du match. Pendant ce temps, les Sixers enfilaient les paniers à 3-points comme des perles et leur leaders semblaient faire à peu près ce qu’ils voulaient sur le terrain. Derrière DJ Steward (24 points), Terquavion Smith (18 points) et Javonte Smart (15 points), Philly prenait tranquillement une quinzaine de points d’avance au début du quatrième quart-temps. On se dirigeait vers un bon garbage time comme on les aime, avant que Jaden Hardy ne sonne la révolte.

Auteur d’un 0/6 au tir en première mi-temps, le sophomore de Dallas passait complètement à côté de son match avant de se réveiller au milieu du troisième quart et de monter dans les tours. Alors que son équipe semblait attendre un sauveur pour la tirer du calvaire qu’elle était en train de vivre, Hardy a enfilé sa cape de super-héros et a joué la superstar sur les 10 dernières minutes du match. À coup de drives, de layups, de tirs à 3-points, mais surtout de lancers-francs, l’arrière des Mavs a mené le comeback de son équipe dans le dernier quart-temps, bien aidé par la moisson au rebond de con coéquipier Dereck Lively.

De l’autre côté, les Sixers se sont complètement effondrés face à cette prise de pouvoir du jeune Hardy. Rattrapés au tableau d’affichage à 4 minutes de la fin, ils n’ont jamais su reprendre les devants, la faute à une réussite au tir portée disparue. Résultat final, une victoire 111 à 103 pour les Mavs, qui n’auraient jamais cru l’emporter un quart d’heure plus tôt. Mais la jeunesse de Dallas, incarnée par Jaden Hardy (24 points, 6 rebonds et 5 passes) et les rookies Dereck Lively (8 points, 11 rebonds dont 4 offensifs) et Olivier-Maxence Prospoer (10 points, 7 rebonds), ne s’est jamais avouée vaincue et a réussi l’un des plus beaux comeback de cette Summer League 2023. Ça force le respect.

Match complet de Hardy malgré du déchet : 24 points à 5/17 au tir, 6 rebonds et 5 assists.

Il est allé chercher ses points sur la ligne, le gros point positif 12/13.

Lively II : 8 points, 11 rebonds

Prosper : 10 points, 7 rebonds

Très attendu par le coaching-staff des Mavericks, Jaden Hardy a enfin brillé. La pépite a mis du temps à se mettre en route, mais a démontré tout son potentiel et mené son équipe vers une belle remontada. Cerise sur le gâteau, elle a offert à Dallas sa première victoire en Summer League… depuis 2021 !