Ça y est, c’est terminé, certains diront même “enfin”. La Summer League 2023 a livré ses derniers secrets et ce sont donc les Cavaliers de Cleveland qui succèdent aux Blazers après leur victoire en finale face aux Rockets. Prochaine étape sur les parquets de NBA ? En octobre. Allez, on souffle un peu.

Les stats de la finale

On aura eu droit aux grands débuts de quelques déjà et/ou futurs cracks (Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly, Brandon Miller, Scoot Henderson, les frères Thompson…), à quelques belles surprises (Cam Whitmore, Keyonte George, Emoni Bates…) et à la confirmation que certains étaient déjà beaucoup plus que des joueurs de Summer League (Jabari Smith, Keegan Murray, Jalen Williams…).

Cette Summer League est terminée et a donc couronné la nuit dernière les Cavs, faciles vainqueurs des Rockets en finale. Des Rockets qui avaient démarré fort cette compétition mais qui ont du très vite se passer de Jabari Smith Jr. et Tari Eason (trop forts) et Amen Thompson (blessé), et qui se sont finalement laissés porter par le rookie Cam Whitmore, élu MVP du tournoi. Les Cavs ? Ils n’auront pas perdu un match, portés qu’ils furent par un trio étonnant. En premier lieu le sniper Sam Merrill, habitué des lieux et incandescent derrière la ligne, puis le rookie Emoni Bates, autrefois meilleur joueur de sa génération mais noyé depuis dans la masse, et enfin Isaiah Mobley, frère d’Evan et auteur d’une énorme finale qui lui vaudra le trophée de MVP de cette dernière.

Une victoire et un trophée qui ne trôneront pas en plein centre de l’armoire de la franchise mais comme dirait l’autre c’est toujours bon à prendre, et les perfs de Bates notamment nous mettent quand même un peu l’eau à la bouche pour la rentrée. D’ici-là ? des vacances pour certains, et la Coupe du Monde, bientôt. Alors à très vite pour de nouvelles aventures.