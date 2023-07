En obtenant le premier choix de la Draft NBA 2023, qui s’est évidemment transformé en Victor Wembanyama le 22 juin dernier, les Spurs ont vu leur avenir basculer et l’espoir renaître. Un avenir qui pourrait s’écrire dans une toute nouvelle salle au centre-ville.

Quand vous sélectionnez un phénomène de 2m24 à la Draft, vous pouvez voir les choses en grand.

D’après le San Antonio-Express News, les Spurs envisagent de construire une nouvelle salle dans le quartier downtown de la ville, aux côtés d’un potentiel stade de baseball pour y former un véritable sports district comme on peut en voir dans certaines villes américaines.

A new downtown basketball arena for the Spurs could be located next to a proposed new baseball stadium for the minor-league San Antonio Missions. https://t.co/tToRhb9STr

— San Antonio Express-News (@ExpressNews) July 14, 2023

Les Spurs évoluent depuis 2002 à l’AT&T Center (anciennement SBC Center), qui est devenu la maison de Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili et Gregg Popovich après une décennie à l’Alamodome pour la franchise texane. Si cette salle reste largement dans les normes NBA et a eu droit à plusieurs rénovations, elle évolue dans un quartier – l’East Side – qui manque de dynamisme à cause du faible nombre de restaurants et de bars situés aux alentours.

À l’heure de ces lignes, aucun processus en vue de la construction d’une nouvelle salle n’est lancé et les Spurs sont liés à l’AT&T Center jusqu’en 2032. De plus, suite à l’arrivée de nouveaux investisseurs au sein de la franchise ces dernières années, cette dernière a déjà prévu d’ouvrir prochainement un centre d’entraînement flambant neuf d’un coût de 500 millions de dollars. Mais avec la sélection de Victor Wembanyama à la Draft, de nouveaux projets pourraient voir le jour plus rapidement que prévu, et même changer certains plans.

REPORT: The Spurs are exploring the idea of building a new arena in Downtown San Antonio to showcase Victor Wembanyama.

(via @ExpressNews, https://t.co/REgS3pFkPJ) pic.twitter.com/Ki1356tf4h

— Legion Hoops (@LegionHoops) July 15, 2023

Ce n’est un secret pour personne, l’engouement qui entoure le phénomène français est énorme depuis son arrivée dans le Texas. Celle-ci amène de l’espoir et des ambitions à tous les niveaux à San Antonio.

Absents des Playoffs depuis quatre saisons, les Spurs ont décroché le gros lot à un moment charnière de leur histoire. Des rumeurs de déménagement (notamment à Austin) avaient notamment entouré la franchise ces deux dernières années après plusieurs changements dans le groupe de propriétaires, et les Spurs cherchaient des moyens d’élargir leur fanbase en organisant des matchs à Mexico et Austin lors de la saison 2022-23.

__________

Source texte : San Antonio Express-News