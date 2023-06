Ce n’est un secret pour personne, les Spurs vont sélectionner Victor Wembanyama avec leur premier choix à la Draft la nuit prochaine. Mais Wemby ne sera peut-être pas le seul Français à rejoindre San Antonio ce jeudi, il pourrait être accompagné de son ancien coéquipier aux Mets 92, Bilal Coulibaly.

Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly à nouveau réunis aux San Antonio Spurs ?

Visiblement, c’est un scénario qui est possible si l’on en croit les sources de Jake Fischer (Yahoo Sports). D’après l’insider, la franchise texane a en effet contacté plusieurs équipes pour tenter d’obtenir un second Lottery pick afin de sélectionner Coulibaly, annoncé entre la fin du Top 10 et le milieu du premier tour selon les dernières tendances.

Bien évidemment, pour espérer monter aussi haut, San Antonio devra lâcher du capital draft et potentiellement l’un des jeunes joueurs prometteurs de son noyau actuel (hors Keldon Johnson et Devin Vassell, considérés comme intouchables). Aucune précision n’a été donnée sur un éventuel package car il n’y a rien de bien concret pour le moment, mais c’est un dossier à surveiller dans les heures à venir.

Oui, les Spurs seraient bien déterminés à l’idée d’avoir un deuxième pick… haut dans la Draft.

L’idée ? Bilal Coulibaly, mais pas seulement.

D’autres joueurs comme Anthony Black ou Kobe Bufkin seraient visés.

Pour le moment, pas de rumeur autour de Keldon Johnson en ce sens.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 21, 2023

Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly ont évolué sous le même maillot cette saison, emmenant les Mets 92 jusqu’en finale de la BetClic ELITE. Le premier a évidemment pris toute la lumière cette année mais le second a réussi à se faire un nom lors des Playoffs LNB, où sa cote a grimpé en flèche Outre-Atlantique à travers ses belles performances. “Il mérite d’être dans le Top 5 de la Draft” avait même déclaré Wemby, avec une pointe d’enflammade.

Clairement, ce serait beau de voir Wembanyama et Coulibaly à nouveau sous le même maillot, en NBA, dans cette franchise de San Antonio qui signifie beaucoup aux yeux des fans français. Il y a à peine six ans, le duo évoluait ensemble en U-13 dans une sélection des Hauts-de-Seine. Aujourd’hui, c’est leur rêve ultime qu’ils pourraient vivre ensemble.

__________

Source texte : Yahoo Sports