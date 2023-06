La Draft NBA, c’est jeudi soir. Et plus on s’approche du grand événement, plus on se demande dans quelles franchises vont tomber nos Français. En dehors de Victor Wembanyama, destiné à se faire drafter par les Spurs, le suspense reste entier pour les autres prospects tricolores. Alors on fait le point sur les dernières tendances venant d’Outre-Atlantique.

Victor Wembanyama

1er aux Spurs selon ESPN

1er aux Spurs selon The Athletic

1er aux Spurs selon The Ringer

1er aux Spurs selon CBS Sports

1er aux Spurs selon Yahoo Sports

Bon, pas besoin de s’attarder sur le cas Victor, tout le monde sait quand et par qui il sera drafté. “With the first pick in the 2023 NBA Draft, the San Antonio Spurs select Victor Wembanyama, from France“, voilà les mots que prononcera le commissionnaire de la NBA Adam Silver jeudi soir lors de la grande cérémonie. La vraie question, c’est plutôt de savoir si le boss de la Ligue s’emmêlera les pinceaux au moment de prononcer le nom complet de Wemby. Franchement ça peut être drôle.

Le profil complet de Victor Wembanyama.

Bilal Coulibaly

16e au Jazz selon ESPN

12e au Thunder selon The Athletic

12e au Thunder selon The Ringer

15e aux Hawks selon CBS Sports

14e aux Pelicans selon Yahoo Sports

En réalisant de belles performances aux côtés de Victor Wembanyama lors des Playoffs de Betclic ELITE, Bilal Coulibaly a vu sa cote grimper en flèche de l’autre côté de l’Atlantique, à tel point que des experts de draft très respectés l’imaginent monter jusque dans le Top 10. Les dernières tendances ne sont pas aussi optimistes mais une place au sein des Lottery picks (jusqu’à la place 14) est clairement envisageable. Son potentiel, notamment défensif, et ses qualités athlétiques séduisent beaucoup les scouts, qui voient en lui un prospect ultra prometteur capable un jour d’exploser dans la Grande Ligue.

Le profil complet de Bilal Coulibaly.

Rayan Rupert

23e aux Blazers selon ESPN

29e aux Pacers selon The Athletic

41e aux Hornets selon The Ringer

28e au Jazz selon CBS Sports

28e au Jazz selon Yahoo Sports

Contrairement à Wemby et Coulibaly, Rayan Rupert n’a pas fait ses gammes en France mais plutôt en NBL, chez les New Zealand Breakers qui ont vu passer des prospects comme RJ Hampton avant lui ainsi que deux autres Frenchies, Ousmane Dieng et Hugo Besson. Rupert est généralement annoncé en fin de premier tour au sein de franchises en recherche d’ailiers. Son envergure et son potentiel défensif représentent de vrais atouts aux yeux des scouts, mais Rayan reste un diamant assez brut de l’autre côté du terrain malgré un QI basket certain. On croise les doigts pour que le fils de Thierry soit drafté avant le début du second tour, histoire de décrocher un contrat garanti avec sa nouvelle franchise.

Le profil complet de Ryan Rupert.

Sidy Cissoko

41e aux Hornets selon ESPN

41e aux Hornets selon The Athletic

37e aux Nuggets selon The Ringer

44e aux Spurs selon CBS Sports

37e aux Nuggets selon Yahoo Sports

Le profil physique de Sidy Cissoko (plus de 2 mètres pour 90 kilos, 2m08 d’envergure) et le potentiel défensif qui va avec peuvent convaincre une franchise de le choisir dans la première moitié du second tour, d’autant plus que le Frenchie (qui a porté les couleurs du G League Ignite cette saison) n’est pas inintéressant en matière de playmaking et de scoring. Les Nuggets et les Hornets pourraient miser sur lui si l’on en croit les dernières tendances, même si on ne serait pas contre une arrivée aux Spurs pour assurer la French Connection avec Victor Wembanyama la saison prochaine.

Le profil complet de Sidy Cissoko.

SIDY CISSOKO HAD THE PLAY OF THE YEAR……ALMOST! 🤯😵‍💫 @gleagueignite

Block or charge? What do you think? @RexChapman pic.twitter.com/IUPpMTX3CK

— NBA G League (@nbagleague) February 28, 2023

Voilà pour les dernières tendances à un peu plus de 48 heures de la grande soirée ce jeudi. Outre ces quatre-là, on surveillera aussi le cas de Nadir Hifi, qui s’est récemment engagé avec le Paris Basket mais dont la NBA reste un objectif. Si la plupart des Mock Drafts ne voient pas Hifi être sélectionné cette année, The Athletic l’imagine par exemple chez les Grizzlies en 56e choix. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.